Eski AKP Milletvekili Metiner: Adıyaman'da kadınlar için ayrı erkekler için ayrı çadırkent kuruyoruz

Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçeleri merkezli iki büyük depremin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. Milyonlarca vatandaş bölge için seferber olurken, eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner de çadırkent kurmaya hazırlandıklarını açıkladı.

Eski AKP Milletvekili Metiner: Adıyaman'da kadınlar için ayrı erkekler için ayrı çadırkent kuruyoruz

Milyonlarca insanın tek yürek olduğu Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçeleri merkezli iki büyük depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Milyonlarca yurttaş ellerinden gelen desteği verirken eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner de bölgeye çadırkent kurmaya hazırlandıklarını duyurdu.

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Metiner'in paylaşımı şöyle oldu:

Tekrar hatırlatmanın vaktidir:

İt ürür, kervan yürür.

İtler ürüsünler. Biz devletimizin yanında milletimizin acılarını dindirmeye, yaralarını sarmaya devam edeceğiz.

Adıyaman’ımıza kadınlar ve çocuklar için ayrı, erkekler için ayrı, 700 yataklı çadırkent kurmaya gidiyoruz.

Eski AKP Milletvekili Metiner: Adıyaman'da kadınlar için ayrı erkekler için ayrı çadırkent kuruyoruz - Resim : 2

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