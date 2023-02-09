Deprem korkusu ile baş etmenin yolları
Deprem korkus, bir diğer adı seismophobia, ölü ve kaybetme korkusu ile ilişkilendirilir. Diğer fobilerde tehdit unsuru kendi hayatımızla ilişkilendirilirken, deprem korkusunda yakınlarımızı ve ailemizi kaybetme endişesi duyabiliriz. Uzmanlar göre deprem korkusuyla baş etmenin yolları...
DEPREM KORKUSU (SİSMOFOBİ) NEDENLERİ
Deprem eğilimi olan bölgelerde hayatını devam ettiren insanlarda görülmesi muhtemel bir fobidir.
Depremler maalesef durulamaz doğal afetler olduğu için büyük çapta mal ve can kaybına neden olurlar.
Sismofobik bireylerin büyük bir bölümünde, geçmişte yaşanmış deprem deneyimi görülür. Ayrıca enkaz altında kalan bireylerde aşırı derecede deprem korkusu gelişmesi olasıdır.
Hayatta kalma içgüdüsü ile deprem korkusu yaşanması normaldir. Ancak bazı insanların benimsediği sismofobi belirtileri daha farklıdır.
SİSMOFOBİ BELİRTİLERİ
- Bu kişiler olayın üzerinden birkaç hafta geçmesine rağmen sürekli korku hali yaşar.
- Deprem korkusu ve sosyalleşme isteğinin azlığından dolayı yalnızlığı tercih ederler.
- Güvensizlik nedeniyle plan veya faaliyetleri devamlı olarak değişir.
- Olaya dair tekrarlayan düşünceler ifade edilir.
DEPREM KORKUSU İLE NASIL BAŞA ÇIKILIR?
- Korku anında hissetiklerinizi yakın biriyle paylaşın
- Olumsuz düşünceleri durdurmak için korkularınızı tanımlayın.
- Nefes teknikleri uygulayın.
- Psikolojik tedavi için bir uzmana başvurun.