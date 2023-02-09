Deprem korkusu ile baş etmenin yolları

DEPREM KORKUSU (SİSMOFOBİ) NEDENLERİ

Deprem eğilimi olan bölgelerde hayatını devam ettiren insanlarda görülmesi muhtemel bir fobidir.

Depremler maalesef durulamaz doğal afetler olduğu için büyük çapta mal ve can kaybına neden olurlar.