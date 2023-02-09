Haluk Levent operatör firmalarına isyan etti

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası telefon operatörlerinin yetersizliği sebebiyle bölgede iletişim sıkıntısı yaşanırken, ünlü sanatçı Haluk Levent, felaketin 4. gününde isyan etti.

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Haluk Levent operatör firmalarına isyan etti

AHBAP Platformunu kurarak sosyal yardımlar toplayan Haluk Levent'in deprem bölgesi için de çalışmaları son sürat devam ediyor. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ünlü sanatçı, operatör firmalarına isyan etti. 

Haluk Levent, "4. Gün Ben Hatay’da bıraktığım ekibimle 2 saat içinde 3 kez zor görüşebildim. Telefon operatörleri ! Ne diyeceğimi bilmiyorum artık!" diye yazdı. 

"YAPACAĞIMIZ İŞİN VERİMİ YÜZDE 60 DÜŞÜYOR"

Operatör firmalarına dün de isyan eden Levent, "Bilim mi yetersiz teknoloji mi yetersiz" serzenişinde bulunan Haluk Levent, "Telefon operatörleri! Bu 3. Gün Bu kadar bağış topladık fiyat söyleyin hemen gönderelim! Nedir bu ya! Hatay'ın dört bir yanını güçlendirin artık! Yapacağımız işin verimi yüzde 60 düşüyor. Teknoloji mi yetersiz bilim mi yetersiz anlamıyorum!" ifadelerini kullanmıştı. 

Kaynak: Gerçek Gündem

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