Depremzededen Kılıçdaroğlu'na: Herkes bisküvi - çikolata yolluyor, biz bunları ne yapacağız?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketinden etkilenen Adıyaman’ın merkezini ve Gölbaşı ilçesini ziyaret etti. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, depremzede vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletirken yakınlarını kaybedenlere de başsağlığı diledi.

CHP yöneticileri, milletvekilleri ve belediye başkanları ile birlikte yetkililerden bilgi alan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Temel sorun, Türkiye’nin bir deprem kuşağında olduğu biliniyor. Dolayısıyla bunun önleminin, sağlıklı ve tutarlı bir planlamanın hayata geçirilmesi... Fay hattı üzerinde kentleşme olmaz, fay hattı üzerinde ev olmaz. Sizin gösterdiği çabaya teşekkür ederiz, şükran borçluyuz. Siz de elinizden geleni yapıyorsunuz. Bu sizin çabanız. Dolayısıyla sizin çabanıza saygı duymamız gerekiyor. Her kesimin saygı duyması gerekiyor. Devletin valisi olarak görevinizi yapıyorsunuz. Emniyet güçlerimiz, AFAD yetkilileri, belediyeler ellerinden geleni yapıyorlar. Zaten bizim Ankara, İstanbul, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanları; Hatay, Adana Büyükşehir Belediyemiz onlar da zaten çalışıyorlar."

Adıyamanlı bir depremzede Kılıçdaroğlu’na çocuklarını göstererek, "Biz de gitmek istiyoruz ailecek çocuklarım ile beraber. Şu anda bize bir yardım eder misiniz? İstanbul’a gideceğiz" dedi. Kılıçdaroğlu ise, nereye gideceksiniz diye sorunca depremzede "Gidecek yerimiz var bizim" yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu, depremzedeleri İstanbul’a ulaştırılacağı sözünü verdi.

Bir başka depremzede ise Kılıçdaroğlu’na, "Bugün çıkmak istiyoruz, bugün çıkamayacak mıyız buradan. İki gün donduk zaten. Bugün bekliyoru"” diye sordu. Kılıçdaroğlu da "Bir vekilimiz burada. Araç bulmak gerekiyor. Araç olacak ki biz çıkartalım" yanıtını verdi.

'YEĞENLERİMİN PSİKOLOJİSİ TAMAMEN BİTMİŞ VAZİYETTE'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise "Ankara’ya gelmek isteyen olursa yurdumuz da misafir edebiliriz" dedi. Aynı vatandaş Kılıçdaroğlu’na, "Ben yeğenlerimi almak için oraya geldim, kendi evime götürmek istiyorum. Şu anda yeğenlerimin psikolojisi tamamen bitmiş vaziyette. Benim Malatya'da bütün akrabalarımın evi yıkıldı. Şu anda bunları buradan çıkarmak istiyorum. Akrabalarımın çoğundan haber alınamıyor. Şu anda buradan çıkalım diyoruz" dedi.

Kılıçdaroğlu daha sonra arama kurtarma çalışmalarına destek veren Karaburun Belediyesi çalışanları ile bir araya geldi.

'AİLEDE 25 TANE CENAZE VAR, ENKAZIN ALTINDA'

Depremde yakınını kaybeden bir depremzede, Kılıçdaroğlu’na; "Benim yaşım 75. Ana baba mı kaldı? Ciğer acısı gösteriyor işte Allah. Gösterme dedik, gösterdi" dedi. Adıyamanlı bir kadın ise “Evim yıkıldı. Belim büküldü. Yavrum gitti” dedi.

Adıyamanlı başka bir yurttaş ise “Acımızı biraz dindirdiniz. Sağ olun, ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Aile de burada. Cenazeleri gömdük. Ailede 25 tane cenaze var. Enkazın altında... Çalışmalar devam ediyor. Onlar da şimdi oraya gittiler. Herkes yorgun. Bizim de oraya gitmemiz lazım” diye konuştu.

'İNSANLAR KENDİ CENAZESİNİ KENDİ ÇIKARIYOR'

Şanlıurfa’dan Adıyaman’a yardım için gelen bir yurttaş, Kılıçdaroğlu’na Cumhuriyet Mahallesi’ndeki durumu “Cumhuriyet Mahallesi. Mahallede ne elektrik ne su ne AFAD ne bir görevli hiçbir şekilde kimse yok. Bu konuda yardımcı olun. İnsanlar kendi cenazesini kendi çıkarıyor. 15 bin kişilik bir mahalle. Ben Şanlıurfa’dan geldim, yardım için buradayım. Ama üç gündür biz oradaki insanlara yardım etmeye çalışıyoruz. Lakin ne kadar yardım gönderebilirseniz çok seviniriz” sözleriyle anlattı.

CHP LİDERİ: BUNUN TAMAMINI TELEVİZYONLAR YAYINLAYACAK

Adıyamanlı bir depremzede, “Mazot gelmiyor. Yağ gelmiyor. Şeker gelmiyor. Herkes bisküvi, çikolata yolluyor. Bisküvi ve çikolatayı biz ne yapacağız? Battaniye gelmiyor. Adıyaman’ın sesi gelmedi. Bu iki gündür Adıyaman çıktı. Kimse bakmıyordu Adıyaman’a. Kimse demiyordu Adıyaman nerede? Oya gelince gelip bizim gözümüzü çıkarıyorlar” diyerek tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu ise “Siz söylüyorsunuz. Bunun tamamını televizyonlar yayınlayacak. Sesinizi duyuracağız” diye cevap verdi.

Bir başka depremzede ise şöyle konuştu:

“Ne şeker var ne yağ var ne elektrik var ne mazot var. Adıyaman diye bir şey haritadan silinmiş. Millet bu saatten sonra arabada oturuyor. Arabada oturduğu zaman mazot da yok. Millet sabaha kadar titriyor. Dün de bir binbaşı geldi, ‘Derdiniz ne’ diye sordu. Bildir yukarıya, dedim. 10 tane tırla mazot gönderin. Bir tane petrol de bedava versinler. Halk da alsın yesin ya ne var? Siz yiyorsunuz, doymuyorsunuz. Biraz da bize gönderin. Yazık günahtır, bu kadar sorumsuzluk olmaz.”