Enkazda kalan kızı için Hatay'a giden baba, kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da enkaz altında kalan kızının kurtarılmasını beklerken kalp krizi sonucu hayatını kaybeden imam Adem Dalaslan'ın cenazesi, memleketi Yozgat'ta toprağa verildi.

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Enkazda kalan kızı için Hatay'a giden baba, kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, 6 Şubat sabahı 10 ilde yaklaşık 13,5 milyon kişinin yaşadığı bölgeyi yıktı. Açıklanan son resmi verilere göre, 12 bin 391 kişi yaşamını yitirdi, 62 bin 914 kişi yaralandı. Teyit edilmiş yıkılan bina sayısı ise 6 bin 444 oldu.

Depremden etkilenen kentlerde arama-kurtarma çalışmaları sürerken, 52 yaşındaki Adem Dalaslan,Hatay'da enkaz altında kalan kızının kurtarılmasını beklerken kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Adem Dalaslan'ın cenazesi, memleketi Yozgat'ta toprağa verildi.

Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde imam olarak görev yapan baba Adem Dalaslan, Hatay'da Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünde 6 ay önce sosyal güvenlik uzmanı olarak işe başlayan kızı Büşra Dalaslan'ın (25), depremde enkazda kaldığını öğrendi.

Eşi ile bir çocuğu enkazdan çıkmayı başaran Dalaslan, kızının kurtarılması beklerken kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Cenazesi Yozgat'a getirilen Dalaslan için Şefaatli Merkez Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Dalaslan'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Topaç köyü mezarlığına defnedildi.

Büşra Dalaslan'ın halen enkaz altında bulunduğu öğrenildi.

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