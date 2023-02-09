Hatay'da yaptığı üç sitede yıkım yaşanan müteahhitten skandal sözler: 'Soramazsınız'

Hatay’da yerle bir olan 3 yıllık Güçlü Bahçe City’nin müteahhidi Servet Altaş, binaların nedenini soran gazeteciye, "Burada atom bombaları etkisinde deprem oldu, her yer yıkıldı, benim binam mı mesele. Bana binayı soramazsınız" diye yanıt verdi. Ser-Al İnşaat’ın bölgede birçok projesi bulunuyor.

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Hatay'da yaptığı üç sitede yıkım yaşanan müteahhitten skandal sözler: 'Soramazsınız'

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremle yıkım yaşanan bölgede, henüz yeni inşa edilmiş binaların da yerle bir olması gündemde. Bu kapsamda Hatay'da 2019'da tamamlanarak açılışı yapılan Güçlü Bahçe City, müteahhidi merak edilen binalardan biri oldu.

Sözcü gazetesinin haberine göre açılışında Guinness rekoru için başvuru yaptıkları dev makası kullanmalarıyla da sosyal medyada konuşulan sitenin inşaatının Ser-Al İnşaat tarafından yapıldığı ortaya çıktı.

Firmanın sahibi olan Servet Altaş, yeni yapılan binanın yıkılmasını soran muhabire tepki göstererek, "Burada atom bombaları etkisinde deprem oldu, her yer yıkıldı, benim binam mı mesele. Bana binayı soramazsınız" şeklinde yanıt verdi.

Hatay'da birçok inşaat projesinde adı geçen Altaş'ın sosyal medya hesaplarına da erişilemiyor. Ser-Al İnşaat'ın kentte yaptığı Venüs Gold ve Mars sitesinde de yıkımlar yaşandığı öne sürülürken enkaz altında kalanların sayısına ilişkin ise net bir bilgiye ulaşılamadı. Aynı firmaya ait başka binaların da yıkıldığı iddia ediliyor.

DEV MAKASLA AÇILIŞ

Güçlü Bahçe sitesinin açılışında, o dönem ajanslara yansıyan habere göre, Ser-Al İnşaat firmasının sahibi Servet Altaş, “Güçlü Bahçe City projesini memleketimize istihdam kazandırmak için yapıyı bu aşamaya getirdik. Guinness Rekorlar Kitabı'na kazandırmak için kendi ölçümlerimizle yaptığımız 320 santimetre olan altın makasımızı yaptık. Başvurumuzu da yaptık. Bu rekoru da şehrimize kazandırdığımız için mutluyuz. Projemizi de şehrimize kazandırdığımız için mutluyuz” açıklaması yapmıştı.

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