Fatih Altaylı: İsteyen rahatsız olur, isteyen tehdit eder, hiç bunlara pabuç bırakmadım

Habertürk TV programcısı Fatih Altaylı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin arasındaki gerilim büyüyor.

Altaylı, konteyner evler yapmak için bir kampanya yayını istediklerini, ancak Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından engellendiklerini duyurmuştu. RTÜK Başkanı Şahin ise yaptığı yazılı açıklamayla gazeteciyi 'manipülasyon' yapmakla suçlamıştı:

"Her zamanki gibi sorumlu davranmayıp araştırmadan manipülasyon peşinde. Duyarlı yayıncılarımız tarafından ayrı ayrı yardım kampanyası yapılması yerine daha güçlü bir destek için ortak hareket edilerek birlikte kampanya yapma kararı alındı. Biz de RTÜK olarak bunu destekledik. Kampanya detayları önümüzdeki günlerde duyurulacaktır."

'İSTEYEN RAHATSIZ OLUR, İSTEYEN TEHDİT EDER, HİÇ BUNLARA PABUÇ BIRAKMADIM'

Altaylı, Şahin'in 'manipülasyon' ithamına 'Bire Bir - Deprem Özel' yayınında yanıt verdi.

Adını anmadan "Bazıları demişler ki 'Fatih Altaylı manipülasyon yapıyor.' Buradaki herkes de şahittir ki ben hayatımda hiçbir şeyi manipülasyon yapmadım. Fatih Altaylı manipülasyon yapmaz. İstediğiniz kutsal ne varsa üstüne basıp konuşuruz. Fatih Altaylı hiçbir alanda manipülasyon yapmamıştır, bunu bilin" gazeteci, şöyle devam etti:

"Bu mesleği bırakırım, manipülasyon yapmam. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Kimsenin oyuncağı hayatımız boyunca olmadık, olmamaya gayret ettik. Bilmeden sürç-i lisan etmiş her zaman olabiliriz. Yanıltılmış, buna bağlı olarak yanlış bir şey söylemiş olabiliriz. Ama manipülasyon yapmak bizim kitabımızda yazmaz. Bizim kitabımız dürüst kitaptır. Biz hakikatten bahsederiz. İsteyen rahatsız olur, isteyen tehdit eder, hiç bunlara pabuç bırakmadım hayatımda. Herkese iyi geceler. Aklımız, fikrimiz, her şeyimiz deprem bölgesinde."

'BU ADAMLARI ÖNCE TIMARHANEYE, SONRA HAPİSHANEYE KOYMALI'

Bu sırada programın konuklarından Prof. Dr. İlber Ortaylı da "Hala böyle işlerle uğraşan herifler var mı? Bu adamları önce tımarhaneye sonra hapishaneye koymalı" tepkisini gösterdi.