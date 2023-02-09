Bakanlık, refakatçisi olmayan çocukların teslim edileceği yer ve irtibat numaralarını paylaştı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde refakatçisiz çocukların teslim edilebileceği yerleri ve irtibat numaralarını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, depremden sağ kurtulan ve refakatçisi olmayan çocuklar için vatandaşların ihbarda bulunması gereken telefon numaraları ise şu şekilde:
Kahramanmaraş I 0506 599 40 46 ile 0505 452 52 58
Adana I 0553 160 48 48
Adıyaman I 0505 553 30 32
Diyarbakır I 0507 112 37 81 ile 0532 596 32 40
Gaziantep I 0532 341 14 88 ile 0533 647 29 67
Hatay I 0553 308 10 86
Kilis I 0505 549 40 65
Malatya I 0535 956 48 76
Şanlıurfa I 0505 584 38 71
Osmaniye I 0505 797 92 58
Öte yandan, Ankara, Yozgat, Kayseri, İstanbul ve Mersin'de de depremden etkilenen çocukların teslim edilebileceği yerlerin irtibat numaraları da paylaşıldı.
Ankara İl Müdürlüğü I 0505 292 05 18,
Yozgat İl Müdürlüğü I 0554 136 32 66,
Kayseri İl Müdürlüğü I 0507 959 05 76
İstanbul İl Müdürlüğü I 0543 828 20 81
Mersin İl Müdürlüğü I 0505 359 54 18
Kaynak: AA