Bakanlık, refakatçisi olmayan çocukların teslim edileceği yer ve irtibat numaralarını paylaştı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, depremden sağ kurtulan ve refakatçisi olmayan çocuklar için vatandaşların ihbarda bulunması gereken telefon numaraları ise şu şekilde:

Kahramanmaraş I 0506 599 40 46 ile 0505 452 52 58

Adana I 0553 160 48 48

Adıyaman I 0505 553 30 32

Diyarbakır I 0507 112 37 81 ile 0532 596 32 40

Gaziantep I 0532 341 14 88 ile 0533 647 29 67

Hatay I 0553 308 10 86

Kilis I 0505 549 40 65

Malatya I 0535 956 48 76

Şanlıurfa I 0505 584 38 71

Osmaniye I 0505 797 92 58

Öte yandan, Ankara, Yozgat, Kayseri, İstanbul ve Mersin'de de depremden etkilenen çocukların teslim edilebileceği yerlerin irtibat numaraları da paylaşıldı.

Ankara İl Müdürlüğü I 0505 292 05 18,

Yozgat İl Müdürlüğü I 0554 136 32 66,

Kayseri İl Müdürlüğü I 0507 959 05 76

İstanbul İl Müdürlüğü I 0543 828 20 81

Mersin İl Müdürlüğü I 0505 359 54 18

Kaynak: AA