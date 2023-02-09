Ayaklarına doladığı bez parçalarıyla 72 saat yaşama tutundu

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında Hatay’ın Antakya ilçesinde yıkılan 3 katlı apartmanın enkazında mahsur yaşlı adam, üşüyen ayaklarına bez parçaları dolayarak 72 saat hayata tutundu.

Ayaklarına doladığı bez parçalarıyla 72 saat yaşama tutundu

Merkez üsleri Kahramanmaraş’ın Elbistan ile Pazarcık ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin büyük hasara yol açtığı Hatay’a bağlı Antakya ilçesinde arama kurtarma çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. İlçeye bağlı Kantara Mahallesi Hakkı Dedebey Sokakta devam eden çalışmaların 72’inci saatinde sevindirici bir gelişme yaşandı. Ses duyulması üzerine verilen zamana karşı mücadele sonucu enkazdan sağ olarak çıkartılan 79 yaşındaki Hasan Yüce, binadan ambulansa kadar bir görevlinin sırtında taşındı.

72 saat mahsur kaldığı enkazın içerisinde üşümemek için ayağına sürünerek bulduğu bez parçalarını dolayarak ısınan Hasan Yüce, ekiplere hem yaşadıklarını anlattı hem de yanı başında olan torununun yerini tarif etti. “Üşüdüm, soba yok ki. Beni bulduğunuz yerin yarım metre ilerisinde torunum var. Nefes alıyordu, sonrasını bilmiyorum. Sen sağ ol” diyen yaşlı adamın tarifi üzerine, torununu sağ olarak bulabilmek için çalışmalar ara verilmeden devam edildi.

Sağlık durumu gayet iyi olan, yürüyüp konuşabilen yaşlı adam, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye sev edildi.

Kaynak: İHA

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