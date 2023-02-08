RTÜK Başkanı Şahin: Fatih Altaylı her zamanki gibi manipülasyon peşinde, düpedüz yalan ve iftira

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin,  gazeteci Fatih Altaylı'nın, üç televizyon kanalının ortak programla düzenleyeceği  yardım kampanyasının RTÜK tarafından engellendiği iddiasını yalanladı.

RTÜK Başkanı Şahin: Fatih Altaylı her zamanki gibi manipülasyon peşinde, düpedüz yalan ve iftira

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu(RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin,  gazeteci Fatih Altaylı' nın ,üç televizyon kanalının ortak programla düzenleyeceği  yardım kampanyasının RTÜK tarafından engellendiğini öne sürmesi üzerine açıklama yaptı. Şahin, "Fatih Altaylı her zamanki gibi sorumlu davranmayıp araştırmadan manipülasyon peşinde. Fatih Altaylı'nın açıklaması düpedüz yalan ve iftiradan ibarettir." dedi.

Gazeteci ve programcı Fatih Altaylı, üç televizyon kanalından ortak yayınlanan programda depremzedeler için afet bölgesine yardım kampanyası düzenleneceğini planladığını aktardı. Altaylı, planın 'son dakikada', Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTİK) tarafından gelen 'talimatla', 'bunu yapmayın' dendiğini aktardı.

Altaylı'nın iddiasına RTÜK Başkanı Şahin'den yanıt geldi. Şahin, yardım kampanyası iddialarına ilişkin, "Yardım kampanyalarını engellememiz söz konusu olamaz, bilakis yardım kampanyalarının tamamını desteklemişizdir. Desteklemeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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