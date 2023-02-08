Gökhan Zan: Artık biz göçük altındakilerin sadece cansız bedenlerini bekliyoruz

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem 10 ilde büyük ölçüde hissedildi.

Birçok binanın yıkıldığı ve insanların enkaz altında kaldığı Hatay'da, eski futbolcu ve antrenör Gökhan Zan bir kez daha yardım talebinde bulundu.

HaberTürk'te Fatih Altaylı'nın canlı yayınına bağlanan eski futbolcu Antakya'daki durumu şöyle özetledi:

"İnsanlar soğuktan ölecekler. Artık biz göçük altındakilerin sadece cansız bedenlerini bekliyoruz, son görevimizi yapmak için bekliyoruz. Çocuklar, bebekler, yaşlılar soğuktan ölecek. Çadır yok, en fazla ihtiyaç olan şey çadır. Ne olur sesimizi duysunlar. Ben şu anda Antakya'nın Güzelburç mezarlığındayım. Bir aile var, iki çocukları var. Depremden etkilenen iki yavru köpek sahiplenmişler. Ne bulsalar yeseler, köpeklerine de yediriyorlar. Az önce yoldan geçen insanlar yalvardılar nereden çadır bulabiliriz diye. Kime nasıl sesimizi duyuracağız bilemiyoruz. Ne olur Antakya'nın sesi olun. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Antakya diye bir yer kalmadı coğrafyada. Savaş gibi. Bombalar patlıyormuş gibi evler yıkıldı. Bina çöksün diye artık bekliyoruz. Halk aç. En hızlı şekilde gıda, su ihtiyacı karşılanmazsa, bu insanlar ne yapabilir? Antakya'dan hiçbir şey kalmadı. Yerle bir oldu burası."

"YAĞMA" İDDİASINA YANIT

Zan, Altaylı'nın "Bölgede yağma olayları olduğunu duyuyoruz, doğru mu?" sorusuna, "Yüzölçümünün bu kadar büyük olduğu iki milyonluk topraklarda sadece bir iki noktada koordinasyon kurulursa, marketler açılmazsa, gıda, su en hızlı şekilde karşılanmazsa en ücra köşedeki insanlar ne yapsın?" yanıtını verdi.