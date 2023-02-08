Gerçek Gündem afet bölgesinde: Bugün Hatay; Umut, çaba, çaresizlik...

GERÇEK GÜNDEM /

6 Şubat Pazartesi günü, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler; Hatay başta olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da da yıkıma neden oldu.

Depremde yaşamını yitirenlerin sayısı bugün yapılan açıklamaya göre 9 bin 57'ye yükseldi. On binlerce yurttaş depremde yaralanırken enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yıkımın boyutu kente giden gazeteciler tarafından görüntülendi. Yaklaşık bin 300 binanın yıkıldığı Hatay, arama kurtarma faaliyetlerinin en yetersiz kaldığı illerden biri olarak öne çıktı. Sarsıntının ardından bölgede Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yetkilisinin bulunmadığını yetkililerinin bölgeye geç intikal ettiğini, gönderilen yardımların ise yetersiz kaldığını dile getiren yurttaşlar, yakınlarını, arkadaşlarını ve komşularını kendi çabalarıyla yıkılan binaların enkazlarından çıkarmaya çalıştı.

Gerçek Gündem, afetin yıktığı Hatay'a giderek kentin son durumunu görüntüledi.

Hatay'dan kentteki yıkımı ortaya koyan fotoğraflar:

Kaynak: Gerçek Gündem