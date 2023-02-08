Fatih Altaylı: Yardım programı yapmak istedik; RTÜK 'yapmayın' dedi

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da da yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’nin gözü, arama - kurtarma çalışmalarına çevrildi. Can kaybı 9 bin 57'ye yükselirken Türkiye enkazlardan gelecek iyi haberleri bekliyor.

"RTÜK 'YARDIM PROGRAMI YAPMAYIN' DEDİ"

Habertürk'te program yapan gazeteci Fatih Altaylı, üç televizyon kanalından ortak yayınlanan programda depremzedeler için afet bölgesine yardım kampanyası düzenlemeyi planladıklarını aktardı. Altaylı, planın 'son dakikada', Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından gelen 'bunu yapmayın' talimatıyla iptal edildiğini açıkladı.

Fatih Altaylı, HaberTürk, Show TV ile birlikte Bloomberg HT ekranlarından ortak yayınlanan Bire Bir Deprem Özel programında yardım toplayarak depremzedeler için konteynır ev almak istediklerini ancak bunun son anda RTÜK tarafından engellendiğini söyledi.

Altaylı, RTÜK'ten 'programı yapmayın' talimatı geldiğini söyleyerek "Ortak bir yayın olacakmış galiba, bilemiyoruz..." ifadelerini kullandı.

Altaylı şunları söyledi:

"Aslında biz bu akşam başka bir şey planlamıştık. Bu akşam yardım ve destek programı yapmak istiyorduk. Sanatçılar, sporcular, ülkeden ve yurtdışından. Bilim adamları, iş insanları... Depremdeki bir kısım ihtiyaçları gidermek için bir kampanya yapacaktık. Amacımız konteyner evler alabilmekti. Bir kaç bin tane bile olsa sağlamak için.

Ancak son dakikada bize dediler ki, RTÜK'ten gelen bir talimatla, 'bunu yapmayın' dendi. Ortak bir yayın olacakmış galiba, bilemiyoruz... Uymak zorunda olduğumuz kurallar var ne yazık ki, katılsak da katılmasak da..."