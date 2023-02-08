RTÜK Başkanı Akit'e konuştu, Okan Konuralp yanıt verdi: 'Yayıncılar, hiçbir tehditten korkmayın'

Türkiye Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan’da 9 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük depremle sarsılırken, medya kuruluşları da yaşanan gelişmeleri anbean haberleştirmeye başladı.

İktidarın en yakın yayıncılarından olan Akit gazetesi, konuyla ilgili RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ile konuştu. Şahin, yayıncı kuruluşları üstü kapalı bir şekilde tehdit ederken Akit'in de haberinde nefret kustuğu görüldü.

Konuya ilişkin konuşan Şahin "Depremde yaşanan ağır kayıplar içimizi yakmıştır. Halen enkaz altından kurtarma çalışmaları zamana karşı canhıraş bir yarış şeklinde devam etmektedir. Devletimiz bütün imkanlarıyla depremin yaşandığı bölgelerdedir. Hal böyle iken, bazı yayın kuruluşlarının sorumsuz ifadeleri herkesi derinden üzmektedir. Geniş kitlelere yayın yapan televizyon ve radyoların, böyle büyük bir afeti siyasi ranta çevirmek üzere Türkiye’yi aciz ve güçsüz göstermeye çalışması, hiçbir insani ve ahlaki ölçüye sığmaz. Bu zor zamanlarda birlik ve beraberlik içinde hareket ederek zor günleri güzel günlere çevirmek için çaba göstermeliyiz.

Yayıncılık sosyal sorumluluk gereği otokontrolün en gerekli ve hayati olduğu bir alandır. Bu alanda freni patlamış bir kamyon gibi milli birlik ve beraberliğimize, değerlerimize zarar verenler bilsinler ki bu ülke sahipsiz değildir. Art niyetli olarak manipülatif yayın yapan kuruluşları görmezden gelmemiz de mümkün değil. Üst Kurul olarak bu tarz yayınları yakından takip ettiğimizi tekrar belirterek, yayın kuruluşlarını bu zor zamanda daha sorumlu yayıncılık yapmaya davet ediyoruz. Kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde art niyetli manipülatif yayınlarını sürdürmekte ısrar edenlerin mümkün olan en ağır yaptırımlarla karşılaşacağı muhakkaktır." ifadelerini kullandı.

OKAN KONURALP'TEN YANIT

RTÜK Üst Kurul Üyesi Okan Konuralp, Şahin'in açıklamalarından sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Konuralp "Yayıncı kuruluşlar deprem bölgesindeki acı gerçeği tüm çıplaklığıyla aktarmak; çaresiz bırakılmış halkımızın feryatlarını ekranlarına taşımak zorundadır! Hiçbir tehditten korkmayın! Çünkü bu güzel ülkenin bugün en çok ihtiyaç duyduğu şey dayanışma ve hakikatin kendisidir!" ifadelerini kullandı.