Gazeteciler Sendikası: 'İhmâllerden, yardım gelmeyen yerlerden bahsedenler sansürlenmek isteniyor'

Türkiye Gazeteciler Sendikası, ''TV yorumcuları ve sosyal medya kullanıcıları hakkında soruşturmalar açılıyor. İhmâllerden, yardım gelmeyen yerlerden bahsedenler sansürlenmek isteniyor. Halkın haber alma hakkını engelleyemezsiniz'' açıklamasında bulundu.

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Gazeteciler Sendikası: 'İhmâllerden, yardım gelmeyen yerlerden bahsedenler sansürlenmek isteniyor'

Kahramanmaraş'taki depremlerin bilançosu her geçen gün ağırlaşırken; arama kurtarma çalışmalarının yetersiz oluşu, binlerce insanın hala enkaz altında bulunması tüm toplum tarafından tepki ile karşılanıyor. 

Söz konusu yetersizlikleri dile getiren gazetecilerin ise bölgeden uzaklaştırıldığı gündeme gelirken; Türkiye Gazeteciler Sendikası, yaptığı bir açıklamayla gazetecilere yönelik baskılara tepki gösterdi.

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"HALKIN HABER ALMA HAKKINI ENGELLEYEMEZSİNİZ"

TGS yaptığı açıklamada, ''OHÂL ilânıyla birlikte bazı bölgelerde gazeteciler enkazlardan uzaklaştırılıyor. TV yorumcuları ve sosyal medya kullanıcıları hakkında soruşturmalar açılıyor. İhmâllerden, yardım gelmeyen yerlerden bahsedenler sansürlenmek isteniyor. Halkın haber alma hakkını engelleyemezsiniz'' ifadelerini kullandı. 

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