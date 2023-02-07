DHA muhabiri ve ailesinin cansız bedenlerine ulaşıldı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Doğan Haber Ajansı (DHA) Hatay muhabiri İzzet Nazlı ve ailesinin enkaz altında olduğu belirtilmişti. Yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda Nazlı ve ailesinin cansız bedenleri 35 saat sonra enkazdan çıkarıldı.

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DHA muhabiri ve ailesinin cansız bedenlerine ulaşıldı

Kahramanmaraş merkezli dün meydana gelen ve 10 ilde hissedilen depremlerin ardından kendisinden haber alınamayan DHA Hatay muhabiri İzzet Nazlı, eşi Seda Nazlı, çocukları Esila ve Ahmet Eren’in cansız bedenlerine ulaşıldı.

İzzet Nazlı, eşi Seda ve çocukları Ahmet Eren ile Esila'nın cenazeleri yarın Hatay'da toprağa verilecek. 

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