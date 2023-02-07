Milano Başkonsolosluğu, İtalyanlardan Diyanet Vakfı'na bağış göndermesini istedi

Milano Türk Başkonsolosluğu depremzedeler yapılacak maddi yardımın Türkiye Diyanet Vakfı'na ve Kızılay'a yapılmasını istedi.

Son Güncelleme:
Milano Başkonsolosluğu, İtalyanlardan Diyanet Vakfı'na bağış göndermesini istedi

Maraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde dün (6 Şubat) meydana gelen depremlerin ardından Türkiye'ye yardım çağrıları devam ediyor.

Türkiye'nin İtalya'daki Milano Başkonsolosluğu da bugün sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak "İtalyalı dostlara" yardım çağrısı yaptı.

Başkonsolosluk, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Türkiye Diyanet Vakfı ve Türk Kızılayı'na bağış çağrısında bulundu.

Aynı mesaja cevaben iki mesaj daha paylaşarak bağışta bulunmak isteyen sosyal medya kullanıcılarını bu iki kurumun bağış sayfalarına yönlendiren Milano Başkonsolosluğu, mesajında özetle şöyle dedi:

"Sevgili İtalyalı dostlar; Türkiye Diyanet Vakfı (Diyanet) ve Türk Kızılayı'nın internet sitelerini kullanarak ülkemizdeki depremden etkilenen insanlar için kredi kartlarınız ve banka kartlarınız ile aşağıdaki internet siteleri üzerinden bağışta bulunabilirsiniz."

Son Güncelleme:
Hatay'da enkaz altından 42 saat sonra kurtarılan Fatma Teyze: Hepinizi çok seviyorum 42 saat sonra kurtarılan Fatma Teyze: Hepinizi çok seviyorum
FOX TV'deki Yasak Elma yayın akışından çıkarıldı FOX TV'deki Yasak Elma yayın akışından çıkarıldı
Hafızaları zehir gibi, asla hiç bir şeyi unutmayan 3 burç insanı Hafızaları zehir gibi, asla hiç bir şeyi unutmayan 3 burç insanı
Belçika, Türkiye’ye sahra hastanesi kuracak Belçika, Türkiye’ye sahra hastanesi kuracak
ÇOK OKUNANLAR
Yüzlerce insanın hayatını kaybettiği depremden kahreden kareler Yüzlerce insanın hayatını kaybettiği depremden kahreden kareler
Oyuncu Uğur Aslan isyan etti: Ailemin yarısı enkaz altında, kimse yardım etmiyor Oyuncu Uğur Aslan isyan etti: Ailemin yarısı enkaz altında, kimse yardım etmiyor
Hukukçular, OHAL ilanını değerlendirdi: 'Vahim, tehlikeli, son derece yanlış bir karar, daha önce nasıl uygulandığını biliyoruz' 'Vahim, tehlikeli, son derece yanlış bir karar, daha önce nasıl uygulandığını biliyoruz'
Gerçek Gündem deprem bölgesinde | Hatay'dan yükselen çığlık: Ne bir bardak su ne bir bardak çorba, herkes aç; lanet olsun Hatay'dan yükselen çığlık: Ne bir bardak su ne bir bardak çorba, herkes aç; lanet olsun
Açılışını AKP'li belediye başkanının yaptığı site depremde yerle bir oldu Antakya'daki site depremde yerle bir oldu