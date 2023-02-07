Milano Başkonsolosluğu, İtalyanlardan Diyanet Vakfı'na bağış göndermesini istedi

Maraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde dün (6 Şubat) meydana gelen depremlerin ardından Türkiye'ye yardım çağrıları devam ediyor.

Türkiye'nin İtalya'daki Milano Başkonsolosluğu da bugün sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak "İtalyalı dostlara" yardım çağrısı yaptı.

Başkonsolosluk, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Türkiye Diyanet Vakfı ve Türk Kızılayı'na bağış çağrısında bulundu.

Aynı mesaja cevaben iki mesaj daha paylaşarak bağışta bulunmak isteyen sosyal medya kullanıcılarını bu iki kurumun bağış sayfalarına yönlendiren Milano Başkonsolosluğu, mesajında özetle şöyle dedi:

"Sevgili İtalyalı dostlar; Türkiye Diyanet Vakfı (Diyanet) ve Türk Kızılayı'nın internet sitelerini kullanarak ülkemizdeki depremden etkilenen insanlar için kredi kartlarınız ve banka kartlarınız ile aşağıdaki internet siteleri üzerinden bağışta bulunabilirsiniz."