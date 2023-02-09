8 katlı binanın enkazından 70 saat sonra sağ çıktı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yıkılan 8 katlı apartmanın enkazında mahsur kalan genç, 70 saat sonra sağ kurtarıldı.

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8 katlı binanın enkazından 70 saat sonra sağ çıktı

Merkez üsleri Kahramanmaraş’ın Elbistan ile Pazarcık ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin büyük hasara yol açtığı Hatay’a bağlı Kırıkhan ilçesinde de arama kurtarma çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

İlçede yıkılan 8 katlı bir apartmanın enkazında yürütülen çalışmalar sonucu, depremden 70 saat sonra 20 yaşındaki Abdullah isimli genç sağ olarak kurtarıldı.

AFAD ve Zonguldak’tan gelen madenciler tarafından bulunduğu enkazdan çıkartılan genç, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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