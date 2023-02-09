Depremzedelerin yürek yakan isteği: 'Ölülerimizi poşetle gömmemizi istiyorlar lütfen kefen gönderin'

Deprem bölgesinde kefen sıkıntısı baş gösterdi. Yetkililerin kendilerinden ölülerini poşetle gömmelerini istediklerinden dert yanan depremzedelerin yeni yardım talebi yürek burkan cinsten: Lütfen kefen de gönderin...

Son Güncelleme:
Depremzedelerin yürek yakan isteği: 'Ölülerimizi poşetle gömmemizi istiyorlar lütfen kefen gönderin'

Depremin ardından şehirde kefen bulamamaktan şikayetçi Hataylılar, Türkiye'nin dört bir yanından yardım gönderecek vatandaşlardan kefen de talep ediyor... Hataylılar, yetkililerin kendilerinden ölülerini poşetle gömmelerini istediklerinden dert yanarken işin daha acı tarafı ise depremden etkilenen diğer kentlerde de aynı kahredici durum mevcut...

Kefenlerin hızlı bir şekilde ulaşması için Hatay'da yaşayan insanlar şöyle bir çözüm buldu: Bir kolinin içine sadece kefen koyun, üzerine kolinin içinde kefen olduğuna dair bir yazı yazın ve bu koli gideceği yere hemen gitsin.

Aslan kostümü, fantezi gecelik... Yardım kolilerinden çıkanlar pes dedirttiAslan kostümü, fantezi gecelik... Yardım kolilerinden çıkanlar pes dedirttiGüncel

 HATAY'DA KEFEN BULUNAMIYOR

Karar'dan Gülcan Aslan'ın haberine göre ise yıkımın en çok yaşandığı yer ise Hatay- Antakya'da depremzedeler yakınlarını gömmek için kefen bulamıyor...

Kentte ölü sayısı gittikçe artarken, ölülerini kendi imkanlarıyla gömmeye çalışan depremzedeler, yardım elinin uzanmasını bekliyor.

"KEFEN BULAMADIK, ÇARŞAFLA GÖMDÜK"

Konuyla alakalı devletin kurumlarının seferber olduğunu belirten Hatay Diyanet-Sen Başkanı Hüseyin Kahraman kefen sorunuyla alakalı, "Evet böyle bir sorun var. Biz de kefen bulamadık. Yeğenimi çarşafla gömmek zorunda kaldık" dedi.

"YÜZDE 99'UNA ULAŞILAMADI"

Kahraman, "Elhamdülillah devletimiz var. Her şeye çözümü var" diyerek enkaz altındaki vatandaşların çoğuna ise hala ulaşılamadığını belirtti.

"HER ŞEYE İHTİYACIMIZ VAR"

Kahraman, barınma gibi çok sayıda sorunun yaşandığını belirterek şunları kaydetti:

"Şu anda her şeye ihtiyacımız var. Sözün bittiği yerdeyiz. Çoğu insanımız hala enkaz altında. Yüzde 99'una ulaşılamadı. Yardım ekibine çok ihtiyacımız var. Barınmaya ihtiyacımız var. Barınacak yer yok"

Etiketler
Deprem
Son Güncelleme:
Müge Anlı rekor bağış topladı.. Toplanan rakam bir ilk Müge Anlı rekor bağış topladı.. Toplanan rakam bir ilk
Fatih Altaylı: İsteyen rahatsız olur, isteyen tehdit eder, hiç bunlara pabuç bırakmadım Fatih Altaylı: İsteyen rahatsız olur, isteyen tehdit eder, hiç bunlara pabuç bırakmadım
8 katlı binanın enkazından 70 saat sonra sağ çıktı 8 katlı binanın enkazından 70 saat sonra sağ çıktı
En pinti 3 burç insanı.. Onlar insanı çileden çıkarır.. Asla birlikte olmayın En pinti 3 burç insanı.. Onlar insanı çileden çıkarır.. Asla birlikte olmayın
ÇOK OKUNANLAR
Prof. Dr. Naci Görür deprem riski olan illeri tek tek sayıp uyardı: Endişe ediyoruz! Prof. Dr. Naci Görür deprem riski olan illeri tek tek sayıp uyardı: Endişe ediyoruz!
Taha Duymaz'ın bulunduğu enkazda 'ses gelmiyor' denilerek çalışma sonlandırıldı Taha Duymaz'ın bulunduğu enkazda 'ses gelmiyor' denilerek çalışma sonlandırıldı
'Kurtarıldı' dendi, gerçek başka çıktı: Türkiye, Hataysporlu Christian Atsu’yu konuşuyor! 'Kurtarıldı' dendi, gerçek başka çıktı: Türkiye, Hataysporlu Christian Atsu’yu konuşuyor!
Aileler dikkat: Depreme hazırlık için bunları mutlaka yapın Aileler dikkat: Depreme hazırlık için bunları mutlaka yapın
Fatih Altaylı'ndan GSM operatörlerine tepki: Bu operatörlere verdiğimiz her kuruş haram olsun Fatih Altaylı'ndan GSM operatörlerine tepki: Bu operatörlere verdiğimiz her kuruş haram olsun