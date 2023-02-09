Aileler dikkat: Depreme hazırlık için bunları mutlaka yapın
Deprem gibi doğal afetler herhangi bir uyarı olmadan gelebilir. Herkesin ilk içgüdüsü sevdiklerini, özellikle de çocuklarını güvende tutmaktır. Peki deprem anında kendinizi ve çocuğunuzu nasıl korursunuz?
Depremler yılın herhangi bir zamanında, gece veya gündüz meydana gelebilirler. Felaketler korkutucu olabilir ancak korkunuzu azaltmanın bir yolu hazırlıklı olmaktır. İşte bu felaket sırasında kendinizi ve çocuğunuzu korumak için bazı deprem güvenlik ipuçları:
1- Çocuğunuzu depremler hakkında eğitin
Depremlerin doğal bir olay olduğunu ve onlar için kimsenin suçlanamayacağını açıklayın. Küçük çocukların bile neler olabileceğini kolayca anlayabilmesi için her şeyi açık ve basit bir dille açıklayın. Bir kaçış stratejisi içeren depremler için bir aile acil durum planı oluşturun. Çocuklara ana odak noktanızın onları güvende tutmak olduğu hatırlatılmalı ve güvenleri sağlanmalıdır.
2- Kendinizi ve çocuğunuzu koruyabileceğiniz alanı belirleyin
Bir deprem sırasında evinizin içinde mahsur kalırsanız, çocuğunuzu göğsünüze yakın tutun. Sağlam bir masa veya yatağın yanına saklanabilirsiniz. Masanın üzerinde çatlayıp üzerinize düşebilecek mermer veya cam bir yüzey bulunmadığından emin olun. Cam pencereler, kapılar, duvar askılarından uzak durum.
3- Stres yapmayın, sakin olun
Bir çocuk deprem sırasında şiddetli bir korku yaşayabilir. Endişeli ve korkmuş da olsanız, çocuğunuzu rahatlatmak ve rahatlatmak için sakinliğinizi korumaya çalışın.