Aileler dikkat: Depreme hazırlık için bunları mutlaka yapın

1- Çocuğunuzu depremler hakkında eğitin

Depremlerin doğal bir olay olduğunu ve onlar için kimsenin suçlanamayacağını açıklayın. Küçük çocukların bile neler olabileceğini kolayca anlayabilmesi için her şeyi açık ve basit bir dille açıklayın. Bir kaçış stratejisi içeren depremler için bir aile acil durum planı oluşturun. Çocuklara ana odak noktanızın onları güvende tutmak olduğu hatırlatılmalı ve güvenleri sağlanmalıdır.