Kılıçdaroğlu: Depremzede için ücretsiz konut haktır ve mümkündür

Yaklaşık 50 bin insanın hayatını kaybettiği, 11 ilde yol açtığı yıkımla doğrudan 13.5 milyon kişiyi etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında iktidar, afetzedelere bir yıl içinde kalıcı konut yapmayı vadetti. Akabinde TOKİ hemen harekete geçti ve bir ay gibi kısa sürede tutarlar belirlendi, yerler seçildi, ihaleler yapıldı.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümetin depremzedeye parayla satacağı konutları ücretsiz yapmayı vadederek çıtayı yükseltti.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'e konuşan Kılıçdaroğlu, söz konusu vaadini şöyle detaylandırdı:

"Vatandaş bu konutları satın alırken kime güvendi? Devlete. Neden güvendi? Çünkü o konut vatandaşa teslim edilene kadar 22-23 imza atılıyor. Yer belirleniyor imza atılıyor. Zemin etüdü yapılıyor imza atılıyor. Proje ruhsatlandırılıyor imza atılıyor. Yapı denetimi başlıyor imza atılıyor. İskan için imza atılıyor. Vatandaş ise sadece tapuyu alırken imza atıyor.

'REVA MI?'

Haliyle imza atan herkes, yani devlet, o vatandaşa aldığı evin güvenli olduğunu beyan etmiş oluyor. Eğer o ev şimdi kullanılamaz hale gelmişse, sorumluluk devletindir ve devlet bu sorumluluğu karşısında vatandaşın evini vermek zorundadır.

Depremzede zaten bitmiş. Her şeyini kaybetmiş. Şimdi bir de ona ev satacaksınız. Sadece kendisini değil, gelecek nesillerini borçlandıracaksınız. Bu depremzedelere reva mı?"

'İKİ YIL PARA ALMIYORSANIZ, BİNALARI PARA ALMADAN YAPABİLİYORSUNUZ DEMEKTİR'

Kılıçdaroğlu, kaynak konusuna da şöyle açıklık getirdi: "Zaten iki yıl ödemesiz verilecek. Yani binalar devletin parasıyla yaptırılacak. İki yıl para almıyorsanız, binaları para almadan yapabiliyorsunuz demektir. Ayrıca bu konu için ayrılmış kaynakları yerinde kullanmak dahi ihtiyacın büyük bölümünü karşılar."

Yazının tamamı.