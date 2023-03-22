Kulis: Erdoğan, Mehmet Şimşek için 'bir formül ve yol haritası' işletiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP hükümetlerinde uzun yıllar Maliye Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı gibi üst düzey görevlere getirdiği, ancak 'düşük faiz' politikasına karşı çıktığı için Temmuz 2018 ve sonrasında kabinede yer vermediği Mehmet Şimşek'le görüşmesi, kamuoyunda gündem oldu.

Eski siyasetçinin, kendisine yöneltilen 'yeniden ekonominin başına geç' teklifini reddettiği belirtildi.

Habertürk yazarı Bülent Aydemir, konuyla ilgili yeni gelişmeyi okurlarıyla paylaştı. Gazetecinin iktidar partisi kaynaklarından aktardığına göre Erdoğan'ın, aktif siyaset yürütmeye sıcak bakmayan Şimşek için 'bir formül ve yol haritasını' işlettiği ifade ediliyor.

Aydemir ayrıca, Şimşek’in AKP’nin önümüzdeki dönemde ekonomi politikalarına geri planda katkı sağlayacağını anlattı.

Gazetecinin bugün yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Dünkü temaslarımda Mehmet Şimşek’in üstlenebileceği görevlerle ilgili bazı detaylara ulaştım. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mehmet Şimşek’e yeni dönemde görev vermeyi planladığı ancak şu anda Almanya’da sağlığı ile ilgili bir süreç yürüten Şimşek’in buna pek sıcak bakmadığı vurgulanıyor.

Mehmet Şimşek’in AK Parti’den Gaziantep milletvekili adayı gösterilmesi konusunda netleşmiş bir karar bulunmazken, seçimin kazanılması halinde kurulacak kabinede cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görevlendirilmesi konusunda yorum yapmak için de erken.

Ancak şurası net; Mehmet Şimşek’in AK Parti’nin önümüzdeki dönem ekonomi politikalarının belirlenmesinde ve programın oluşturulmasında hali hazırda görev yapan ekonomi kurmay ekibine geri planda katkı sağlayacağı belirtiliyor. Ekonomi kurmay ekibinde eski bakanlar Naci Ağbal, Lütfi Elvan, Cevdet Yılmaz gibi isimler bulunuyor. Şimşek’in geçmişte de birlikte görev yaptığı bu isimlerle birlikte çalışabileceği ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şimşek'le ilgili bir formül ve yol haritasını işlettiği konuşuluyor."