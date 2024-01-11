'Kararın nedeni belli oldu': CHP, Hatay'da neden Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdi?

CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yeniden Lütfü Savaş'ı aday göstermesi kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Siyasal iletişimci Eren Aksoyoğlu, bu kararın perde arkasındaki nedeni paylaştı.

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'Kararın nedeni belli oldu': CHP, Hatay'da neden Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdi?

CHP, Mart 2024'te düzenlenecek yerel seçimler için çalışmalarını hızlandırdı. Genel bir uzlaşı aranan ana muhalefet partisinde, dünkü Parti Meclisi (PM) toplantısı sonrası altı büyükşehir belediye başkan adayı daha açıklandı.

Yeniden aday gösterilmesi kararlaştırılan isimler arasında en dikkati çekeni ise, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş oldu.

Şubat 2023'te Maraş merkezli depremlerde Hatay, yıkımın en sert yaşandığı illerin başında geliyordu. En az 22 bin kişinin hayatını kaybettiği kentte Savaş, tablodan sorumlu olabileceği gerekçesiyle yoğun eleştiriyle karşı karşıyaydı. Bu nedenle gelişme, özellikle sosyal medyada tepkilere yol açtı.

Siyasal iletişimci Eren Aksoyoğlu ise, kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabında bu kararın perde arkasında kamuoyu araştırmalarının etkili olduğunu söyledi.

"Lütfü Savaş'ın aday yapılmasındaki referans noktası anketten açık ara birinci çıkması imiş. Yerel siyaset aktörleri Savaş'ın seçimi yeniden kazanacağını düşünüyor."

Kulislerde de bir süredir Savaş'tan daha iyi bir aday bulunamadığı, parti içinde bir grubun "Kaybedersek Lütfü Savaş'la kaybedelim" görüşünü dile getirdiği konuşuluyordu.

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