İYİ Parti'den açıklama geldi: Akşener, Ersan Şen'i aslında neden davet etti?

"Ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye boyun eğmeyeceğiz" diyerek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklemeyeceğini açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, hukukçu Ersan Şen'i sahaya sürebileceği iddiası şu an sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri.

CHP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin ana muhalefet partisi lideri üzerinde uzlaşmaya varması üzerine Akşener, cuma günü kameralar karşısına geçerek birtakım suçlamalarla masadan kalkmıştı.

Siyasetçinin adaylık çağrısında bulunduğu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise Kılıçdaroğlu'nun yanında durduklarını belirterek olumsuz yanıt vermişlerdi.

Dün akşam saatlerinde Habertürk TV'deki 'Olaylar ve Görüşler' programına konuk olan hukukçu Ersan Şen, İYİ Parti’den talep gelmesi durumunda aday olabileceğini, görevden kaçmayacağını söylemişti.

Şen, daha sonra Akşener'in kendisini arayarak "Ciddi misiniz, kapımız açık" dediğini, görüşmeye davet ettiğini belirtti. Gelişme, kamuoyunda tepki çekti: "18 ayda Kılıçdaroğlu'na ikna olmadı, reklam arasında Ersan Şen'e ikna oldu."

ASLINDA NEDEN GÖRÜŞMEK İSTEDİ?

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, kişisel Twitter hesabında Şen'in davet edilme gerekçesini şöyle anlattı:

"Bir TV yayını sırasında Sn. Ersan Şen’in partimiz hakkında ortaya koyduğu kıymetli değerlendirmeler sebebiyle Genel Başkanımız kendisini arayarak teşekkür etmiş ve istişare amacıyla görüşmeye davet etmiştir. Saygılarımızla."