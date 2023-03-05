Muharrem İnce: Pişmanım, ben de insanım

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP tarafından cumhurbaşkanlığına aday gösterildiği 2018 seçimlerinden sonra attığı "Adam kazandı" mesajıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

TV100'de 'Haftanın Panoraması' programında gazeteciler Uğur Dündar ve Mine Özbek'in sorularını yanıtlayan İnce, "Pişman mısınız?" şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:

"Adam kazandı dedim. Adam 20 yıldır kazanıyor zaten. Yani takılılan tek şey oysa adam 20 yıldır kazanıyor zaten. Ben mi kazandırdım 20 senedir. Tabii ki ben insanım. Benim de hatalarım var. Ben de hatalarımdan ders çıkarıyorum. O benim bir hatamdı. Benim hatam da o olsun. On kere seçim kaybetmedim. Bir kere seçim kaybettim. Pişmanım evet. İnsanım ben."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yıllar sonra "Ortak aday çıkarmayarak hata yaptık" dediği 2018 seçimlerinde İnce, ilk turda seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yüzde 30.6 oranında oy almıştı.

Ana muhalefet partisinin adayını eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş yüzde 8.4, Akşener yüzde 7.3'le takip etmişti.