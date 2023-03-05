Avukat Eren Can: 10 gün boyunca her akşam penceremizde bir mum yakalım

Şimdiye dek 45 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği deprem felaketinde anne ve babasını yitiren avukat Eren Can, ortak kederin paylaşılması adına 6 Mart'tan itibaren her akşam 21:00'dan sonra pencerede bir mum yakılmasını önerdi.

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Avukat Eren Can: 10 gün boyunca her akşam penceremizde bir mum yakalım

Başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ  ve Şanlıurfa'da yıkıma neden olan Maraş merkezli depremlerde anne - babasını yitiren avukat Eren Can, kişisel Twitter hesabında yeni bir mesaj paylaştı.

Can, felaketin üzerinden neredeyse bir ay geçtiğini belirterek "Yasımızı yaşayamadık. Ortak kederimizi paylaşmak için 6 Mart akşamı 21.00'dan itibaren 10 gün boyunca penceremizde bir mum yakalım" ifadesini kullandı; ardından şunları kaydetti:

"Bu çağrı hepimize, birbirimize ses olalım. Depremin 1. Ay dönümü olan 6 Mart akşamından itibaren 10 gün boyunca hep beraber her akşam 21.00'da penceremizde bir mum yakalım.

Yıkımı ve ölümü gördük Ve yanan gözlerimizle durduk enkazların başında Aynı acıyı paylaştık ve aynı kederi hissettik Bizler neşede değil kederde bir olduk. Sevdiklerimizin hatırasını bir miras gibi geleceği taşımak için 6 Mart 21.00'da."

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