TİHV deprem bölgelerinde meydana gelen hak ihlallerini sıraladı

TİHV Dokümantasyon Merkezi, “Antep, Maraş, Hatay ve Malatya Merkezli Depremler Sonrasında 6-27 Şubat 2023 Tarihleri Arasında Yaşanan İnsan Hakları İhlalleri Raporu”nu açıkladı.

TİHV’in raporuna göre söz konusu dönemde, Deprem bölgesindeki cezaevlerinde kolluk güçlerinin müdahalesi sonucunda 3 mahpus yaşamını yitirdi, 9 mahpus yaralandı.

TİHV, En az 2 kişi linç girişimine maruz kaldığını ve gözaltında işkence ve diğer kötü muamele sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

4 GAZETECİ GÖZALTINA ALINDI

Gazetecilere yönelik ihlallere de yer veren TİHV, “Deprem bölgesinde haber takibi yapan en az 22 gazeteci, 11’i kolluk kuvvetleri 11’i sivil kişiler tarafından olmak üzere müdahaleye maruz kaldı, en az 1 gazeteci yaralandı, 4 gazeteci gözaltına alındı. Ayrıca 1 yabancı gazetecinin ülkeye girişine izin verilmedi” diye belirtti.

Raporda, uzaktan eğitim yönelik protestolardaki ihlallere ilişkin “Depremle ve deprem sonrasında üniversitelerde eğitimin uzaktan sürdürülmesi kararıyla ilgili 10 barışçıl toplantı ve gösteriye müdahale eden kolluk kuvvetleri, 246 kişiyi işkence ve diğer kötü muamele niteliğindeki uygulamalara maruz bırakarak gözaltına aldı” ifadelerine yer verildi.

YARDIMLAR EN AZ 20 KEZ ENGELLENDİ

Depremzedelere için toplanan bazı yardımların engellendiğinin kaydeden TİHV, “Depremzedeler için yardım malzemesi toplayan yurttaşlar, sivil toplum örgütleri, siyasi parti ve belediyeler en az 20 kez engellendi. 16 kişi gözaltına alındı, 6 kişi keyfi biçimde özgürlüklerinden alıkonuldu, en az 1 kişi fiziksel şiddete maruz kaldı, 1 kişiye ise para cezası uygulandı” dedi.

Gelecek Partisi ve HDP’den gelen bazı yardımların engellendiği aktarılan raporda, “Gelecek Partisi tarafından gönderilen 100 TIR’a, HDP tarafından toplanan 1500 çadıra, 8 tır ve 2 kamyon yardım malzemesine, 30 konteynere, 120 jeneratöre el konuldu” denildi.

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