Ekşi Sözlük yeniden kapatıldı

Ekşi Sözlük’teki yapılan paylaşımlar nedeniyle 21 Şubat 2023 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sitenin tamamı erişime engellenmişti. 10 gündür kapalı olan sitenin açılması için Ekşi Sözlük yönetimi mahkemeye başvurmuş ve engelleme kararının kaldırıldığı açıklanmıştı. Ancak kısa bir süre önce Ekşi Sözlük tekrar erişime engellendi.

Ekşi Sözlük’ün yaptığı itiraz kabul edilerek 21 Şubat 2023 tarihinden itibaren uygulanan erişim engeli kararının kaldırılmasına geçtiğimiz gün, yani 2 Mart tarihinde karar verilmişti.

Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğiʼnin Ekşi Sözlük'e getirilen erişim engeli kararını kaldırmasına yapılan itirazı inceleyen 5. Sulh Ceza Hakimliği itirazı onaylayarak Ekşi Sözlükʼe erişim engeli getirilmesini kesinleştirdi.