11 kenti yıkan depremlerin ardından yetersiz kaldığı, Ahbap ve Türk Eczacılar Birliği'ne çadır sattığı gerekçesiyle eleştiri oklarını üzerine çeken Kızılay'ın Başkanı Kerem Kınık'ın 12 ayrı koltukta oturduğu ortaya çıktı.

Kınık'ın İstanbul Ticaret Odası'nda 14 ayrı şirket kaydı bulunuyor. Şirketlerin çoğu Kızılay bünyesindeki şirketler.

Kınık'ın yönetim kurulu başkanı olduğu Kızılay'a bağlı şirketler şöyle:

Kızılay Yatırım Holding A.Ş.

Kızılay İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Kızılay Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.

Kızılay Sağlık Anonim Şirketi

Kızılay Kültür ve Sanat Ticaret A.Ş.

Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş.

Kızılay Sistem Yapı Anonim Şirketi

Kızılay Bakım Anonim Şirketi

Kızılay Lojistik Anonim Şirketi

Kızılay Arge ve Bilgi Teknolojileri Ticaret Anonim Şirketi

Kızılay Biyomedikal Ürünler Ticaret Anonim Şirketi

SAĞLIK ŞİRKETİNE DE ORTAK

Sözcü gazetesinin haberine göre; Kınık'ın ayrıca UG Medical Services Sağlık Hizmetleri Şirketi'nde ortaklığı bulunuyor. Kınık'ın ortaklığının bittiği şirketler arasında 4T Sağlık ve Bilgi İşlem Hizmetleri Şirketi ile Toprakanadan Doğal Ürünler Sanayi ve Ticaret Şirketi yer alıyor.

"GOYGOYCULARIN LAFIYLA HAREKET ETMEM"

Kızılay'ın, deposundaki çadırları depremin üçüncü günü Ahbap Derneği'ne 46 milyon liraya sattığının ortaya çıkmasının hemen ardından AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile Adıyaman'da görüntülenen Kırık, Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşıp altına "Yarışmayan bir insanı, yenemezsin" diye yazdı, istifa çağıranlarına ise "Goygoycuların lafıyla hareket etmem" karşılığını verdi.

OĞLU KIZILAY'DA, KIZI YEŞİLAY'DA

Kerem Kınık'ın 2 çocuğunun da kamuda yaptığı görevler de tartışma konusu oldu. Kınık'ın 30 yaşındaki oğlu Muhammed Furkan Kınık, Genç Kızılay'da genel başkan yardımcısı. Aynı zamanda TRT Dijital Platform Kanal Koordinatörlüğü unvanına da sahip.

Kınık'ın kızı Fatıma Zehra Kınık'ın da Haziran 2022'den bu yana Yeşilay'da uzman yardımcısı olarak görev yaptığı ortaya çıktı.

CHP'Lİ SERTEL'DEN İSTİFA ÇAĞRISI

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Kerem Kınık'ı istifaya, Kızılay'ı ise şeffaflığa çağırdı. "Kızılay aldığı tüm yardımları paylaşmalıdır. Topladığı kanları, sattığı kanları ve trombositleri, bunların satış bedellerini, ne kadar yiyecek içecek, ne kadar yardım aldığını ve nerelere ne yardım yaptığını kendi internet sitesinde paylaşmak zorunda” dedi.

Yaklaşık 3 yıl önce Kerem Kınık'ın 12 maaş aldığı iddialarını gündeme getiren Sertel, Kınık'ın kendisini mahkemeye vereceğini söylediğini ancak aradan geçen onca zamana kadar mahkemeye vermediğini belirterek, “Kızılay Başkanı Kerem Kınık, benim kamuoyuna yanlış bilgi verdiğimi söylemiş ve beni mahkemeye vereceğini söylemişti. Hala mahkemeye verilmeyi bekliyorum" diye konuştu.