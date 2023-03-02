ÖSYM 4 ilde iptal edilen sınavları duyurdu
Adıyaman, Hatay, Maraş ve Malatya'da YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 ve MSÜ Aday Belirleme Sınavı yapılamayacak. Adayların farklı illerden sınav merkezi seçmesi gerekecek.
ÖSYM, deprem bölgesi Adıyaman, Hatay, Maraş ve Malatya'da iptal edilen sınavları açıkladı.
ÖSYM’den yapılan açıklamada, "Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 ve MSÜ Aday Belirleme Sınavı yapılamayacak. Adayların farklı illerden sınav merkezi seçmesi gerekecek" denildi.
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