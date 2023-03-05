Ağır hasarlı binanın önüne pazar kuruldu!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu illerden Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde, 1992 yılında altı katlı yapılan Orteks 2 Apartmanı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince hasar tespiti sonucu ağır hasarlı raporu verildi. Apartmanın kapısına da “Bina ağır hasarlıdır. Belediye tarafından mühürlenecektir. Binaya girmeyiniz” uyarısı asıldı. Lezgin Avcı Caddesi 5 Nisan Mahallesi’nde semt pazarı ise ağır hasarlı ve boşaltılan apartmanın önüne kuruldu. Yüzlerce kişinin gelerek alışveriş yaptığı pazar, tehlikeye rağmen açık kaldı.

“ÇÖKERSE HEPSİ ALTINDA KALACAK”

Pazara gelenlerden Nevzat Çiftkadran, ilçede oturduğunu belirterek, “Birinin bu halkı bilinçlendirmesi lazım. Çünkü pazar esnafı kendi ticaretini yapmak için pazarına çıkmak zorunda kalıyor. Ya hasarlı binanın önüne şerit çekilmeliydi ya da pazar yerinin değişmesi gerekiyordu. Burada ne bir önlem ne de bir güvenlik personeli var. Ne kadar sağlıklı olmadığı ortadadır. Bu bina çökerse hepsi altında kalacak” dedi.

“HERKES GELİP GİDİYOR”

Pazarcı esnafından Nimet Aktaş ise “Binaların çoğu hasarlı. Yollardan geçen vatandaşların can güvenliği yok. Bu bina boşaltılmış. Herkes gelip gidiyor” diye konuştu.