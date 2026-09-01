İHA Saldırısında Hasar Gören Gemi İstanbul Boğazı’nda! Trafik Geçici Olarak Durduruldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Rusya’nın Novorossiysk Limanı açıklarında İnsansız Hava Araçlarının (İHA) saldırısına uğrayan Liberya bayraklı “Anna-S” isimli dökme yük gemisi, İstanbul Boğazı’ndan geçiriliyor. Hasar alan geminin geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı’ndaki transit gemi trafiği çift yönlü olarak geçici süreyle durduruldu. 225 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğindeki “Anna-S”, 17 Ağustos’ta Rusya’nın Novorossiysk Limanı açıklarında 5 İHA’nın saldırısına uğradı. Saldırının ardından gemide yangın çıktı ve gemi ağır hasar gördü.

21 MÜRETTEBAT KURTARILDI

Saldırı sırasında gemide bulunan 21 mürettebatın tamamı, olay yerine ulaşan Malta bayraklı “Elina-B” isimli dökme yük gemisi tarafından kurtarıldı. Ancak “Elina-B” de yaklaşık 5 saat sonra 2 İHA’nın saldırısına maruz kaldı. Saldırıda hasar gören geminin faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

TÜRKİYE’YE GETİRİLEN GEMİ TERSANEYE GÖTÜRÜLECEK

Türkiye’ye getirilen “Anna-S”, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesindeki Kurtarma 6, Kurtarma 7, Kurtarma 9, Kurtarma 14 ve Nazım Tur isimli römorkörlerin yanı sıra gemiyi Rusya’dan Türkiye’ye çeken PGE Denizcilik’e ait “Tedy” römorkörünün eşliğinde İstanbul Boğazı’ndan geçirilecek. Geminin Boğaz geçişinin ardından bir tersaneye götürülerek bakım ve onarım çalışmalarının yapılması bekleniyor. “Anna-S” isimli geminin geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı’ndaki transit gemi trafiğinin çift yönlü olarak geçici süreyle askıya alındığı bildirildi.

Kaynak: DHA