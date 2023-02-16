İmamoğlu'ndan iktidara toplantı mesajı: Hatay'ın yüzde 55'i bitti; o kapıyı devirir, gireriz içeri!

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla 6 Şubat'ta meydana gelen depremler başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da yıkıma neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, deprem bölgesinde yürütülen faaliyetlerin ardından İstanbul'a döndü.

İmamoğlu bugün İBB'nin Yenikapı ve Kartal’da bulunan ve afet bölgesi için yardımların hazırlandığı lojistik merkezlerinde gönüllülerle bir araya geldi.

Ekrem İmamoğlu, deprem bölgesine yardım için lojistik merkeze dönüştürülen Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

O KAPIYI DEVİRİR GİRERİZ İÇERİ

Ekrem İmamoğlu, gazeteci Mirgün Cabas'ın siyasi iktidarın geçmişte depremler hakkında gerçekleştirdiği toplantılara İBB Başkanı olarak çağrılmaması üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İBB Başkanı İmamoğlu, "3-5 insanın inadı, daha çok kazanma arzusu... Bu da olamaz. Benim elde ettiğim bilgiler üzerinden söylüyorum: Hatay'ın yüzde 55'i bitti. Yıkılan ve yıkılmak zorunda olan en az yüzde 55- yüzde 60. Bundan utanmayacak mıyız? Efendim ‘Ekrem İmamoğlu toplantıya giremeyecekmiş’ filan… O kapıyı devirir gireriz içeri!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem