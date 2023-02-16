İstanbul'da 2000 öncesi yapılmış bina sayısı belli oldu: En yaşlı yapılar bu iki ilçede

2000 ÖNCESİ BİNALARIN EN ÇOK OLDUĞU İLÇE FATİH VE ÜSKÜDAR

İstanbul'da 2000 ve öncesi binaların en çok olduğu ilçelerin başını 39 bin 786 ile Fatih çekiyor. Bu binaların 31 bin 899'unun ise 1980'den öncesine ait olduğu biliniyor.