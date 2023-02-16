Devlet Bahçeli: Afet bölgesi ilan edilen her ilimizden bir evladımızın sorumluluğunu üstlenmeye hazırız

GERÇEK GÜNDEM /

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler nedeniyle meydana gelen kayıpların telafi edilebilmesi için gerçekleştirilen 'Türkiye Tek Yürek' yardım kampanyası hakkında değerlendirmede bulundu.

Devlet Bahçeli, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) şahsı adına 1 milyon liralık yardım yaptığını belirterek kurucusu olduğu Devlet Bahçeli Vakfı'nın da afet bölgesindeki çocukların insani sorumluluğunu üstlenmek istediğini, "Buna göre afet bölgesi ilan edilen illerimizin her birinden; eğer varsa ailelerinin müsaadesi, yoksa devletin yetkili kurumlarının onayıyla, 0-5 yaş grubunda bulunan bir evladımızın insani sorumluluğunu fedakarca üstlenmeye hazır olduğumuzu açıklıyorum" ifadeleriyle duyurdu.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Twitter üzerinden yaptığı paylaşımları şöyle oldu:

MHP İSABETLİ OHAL KARARINI KARARLILIKLA DESTEKLEMEKTEDİR

Türkiyemiz büyük bir felakete maruz kalmıştır. Üzüntümüz tarifsizdir. Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinin merkez üssü olduğu şiddetli depremler vahim bir yıkıma neden olmakla birlikte yüreğimizi dağlamış milletimizi derinden sarsmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasına binaen; Anayasa’nın 119. maddesi uyarınca on ilimizi kapsamak suretiyle üç ay süreyle OHAL ilan edilmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi bu isabetli OHAL kararını kararlılıkla desteklemektedir.

AFAD'A 1 MİLYON LİRALIK YARDIM YAPTIĞIMI BU VESİLEYLE AÇIKLIYORUM

Ayrıca şahsım adına depremle mücadele kapsamında AFAD’a 1 milyon liralık yardım yaptığımı, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı’nın da kan bağışı başta olmak üzere her konuda destek ve yardımını sahada göstereceğini bu vesileyle açıklıyorum.

Deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, halen tedavi altında bulunan vatandaşlarımıza şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun, vatanımız sağ olsun, milletimiz sağ olsun.

Kahramanmaraş merkezli depremin yaralarını sarmak, enkazı kaldırmak, sosyal ve toplumsal hasarı onarmak için devlet ve millet el ele vermiş, muazzam bir dayanışma ve yardımlaşma örneği sergilemiştir. Çok şükür ahlaki, insani, vicdani kenetlenme hayranlık uyandırmaktadır.

Dün akşam yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren 213 televizyon kanalı ile 562 radyoda canlı olarak “Türkiye Tek Yürek” adıyla yayımlanan ortak kampanyada 115 milyar 146 milyon 528 bin TL nakdi yardım toplanmış ve 9 milyon 10 bin adet de SMS bağışı yapılmıştır.

Asrın felaketinden kaynaklanan ağır yıkımın telafisi amacıyla yardımlarını esirgemeyen hayırsever insanlarımıza, televizyon yapımcılarına, telefon başında her arayana sabırla cevap veren sanatçılarımıza kalpten teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun.

HER ZORLUĞUN BİR KOLAYI VARDIR VE TEDAVÜLDEDİR

Kutlu ecdadımız Bilge Kağan 1288 yıl önce demişti ki: “Türk milletinin adı sanı yok olmasın diye gece uyumadım, gündüz oturmadım. Aç milleti doyurdum, çıplak milleti giydirdim. Fakir milleti zengin kıldım. Az milleti çok kıldım.” İşte o tarihi mesaj yerini bulmuştur.

Türkiye tek sestir, tek yürektir. Fedakarlıkla kurulan gönül köprüleri üzerinden kardeşliğimizin bereket ve nimet konvoyları sürekli hareket halindedir ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmaktadır. Ne kadar gururlansak yetersizdir. Her zorluğun bir kolayı vardır ve tedavüldedir.

Sağduyu; aklın, mantığın ve ahlakın bileşkesinde tezahür etmektedir. Nitekim muazzam bir sağduyu anlayışı kuvveden fiile geçmiştir. Milletimiz alicenaplığını, çelebi ruhunu, müşfik yapısını, merhametli vasfını, müstesna vakarını samimiyetle ve inançla göstermektedir.

10 ilimizi etkileyen ikiz deprem sonrası 283 binden fazla aile, refakatçisi olmayan afetzede çocuklarımıza koruyucu aile olmak maksadıyla devreye girmiştir. Bu asil davranış takdir ve tebrik edilecek bir insani haslet olup memnuniyet vericidir.

BİZ DE ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYUYORUZ

Kurucusu olduğum Devlet Bahçeli Vakfı olarak, “Büyük Felaketin Mucize Çocuklarına” sahip çıkmak, toplumla bütünleşmelerini sağlamak, gözyaşlarını silmek, acılarını dindirmek, iyi yetişmelerini temin etmek amacıyla biz de elimizi taşın altına koyuyoruz.

Buna göre afet bölgesi ilan edilen illerimizin her birinden; eğer varsa ailelerinin müsaadesi, yoksa devletin yetkili kurumlarının onayıyla, 0-5 yaş grubunda bulunan bir evladımızın insani sorumluluğunu fedakarca üstlenmeye hazır olduğumuzu açıklıyorum.

Bu yaş gurubundaki yavrularımızın beslenme ve eğitim gibi temel ihtiyaçlarını karşılamanın yanında iş ve yuva sahibi olmalarına kadar maddi ve manevi desteği sağlamaya kararlıyız. Depreme maruz kalan illerimizden birer evladımız önce Allah’a, sonra da vakfımıza emanettir.

Çocuklarımız gelecektir. Gelecek riske atılamaz. Yetimlerimiz, öksüzlerimiz, kimi kimsesi olmayan evlatlarımız asla yarınsız ve çaresiz değildir. Kimsesizlerin umudu olmak, huzuru olmak, aşı olmak, sıcak kucağı olmak manevi görevimizdir. Bu görevin ifası için gün bugündür.

Kaynak: Gerçek Gündem