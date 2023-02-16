Kızılay, acil ihtiyaç listesini güncelledi
Deprem bölgesinde binden fazla çalışanı ve 5 bine yakın gönüllüyle depremzedelere beslenme başta olmak üzere çeşitli destek hizmetleri veren Kızılay, afet bölgesinde yeni bir aşamaya doğru evrilen hayata ilişkin olarak ihtiyaç listelerini güncelledi.
Kahramanmaraş depreminin ardından Kızılay, bir yandan depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılarken bir yandan da ihtiyaç tespiti yapıyor. Depremzedeler, barınma ihtiyacının yanı sıra temel insani yardım malzemelerine de gereksinim duyuyor.
Bunların başında da dayanıklı gıda ürünleri, battaniye, kışlık kıyafetler ve hijyen malzemeleri geliyor. Yardımların daha sağlıklı ulaşabilmesi için bölgeye gönderilecek bağışlar konusunda Kızılay ve diğer STK'lar ile birlikte hareket etmek büyük önem taşıyor.
Afetlerde Beslenme Platformu'nu koordine eden Kızılay, sıcak yemek üretiminde ise kuru gıda malzemeleri ve dağıtımlarda gerekli olan köpük tabak, plastik çatal kaşık setini de en çok ihtiyaç duyulan malzemeler olarak belirledi.
Ayrıca salça ve sıvı yağ da yemek yapımında en çok tüketilen malzemelerden. Ulaşımı olmayan köylere helikopterlerle gıda kolisi ulaştıran ekipler, bağış yapmak isteyen vatandaşları ve firmaları da kuru bakliyat, baharat, konserve gıda, su ve süt almaya yönlendiriyor.
LİSTEYE HİJYEN PAKETLERİ EKLENDİ
Giyim ve hijyen malzemelerine de çok ihtiyaç olduğunu belirten Kızılay, özellikle depremzedeleri sıcak tutacak eşofman, pijama, ayakkabı, çorap, mont/kaban ve günlük kıyafet bağışlarına dikkati çekti. Sabun, şampuan, diş fırçası ve macunu, tıraş bıçağı, tırnak makası, ıslak mendil, hijyenik ped, cımbız, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, deterjan gibi ürünlerin yer aldığı hijyen paketi ve aile hijyen setlerini listeye eklendi.
Bebek ve çocukların afetin olumsuz şartlarından etkilenmelerini önlemek amacıyla bebek bezi, mama, biberon, ve oyuncak gibi malzemeler için hayırsever vatandaşlar (firmalar) Kızılay'ın bağış kanallarına yönelebilirler.
Vatandaşlar ve firmalar, tüm süreçlerle ilgili olarak 168 Kızılay Çağrı Hattından bilgi alabilir ve www.kizilay.org.tr adresindeki Ayni Bağış Bilgilendirme sayfalarından detaylı bilgi alabilir.
İhtiyaç listesi ve teslim edilebileceği adreslerin bilgileri ise şöyle:
ANKARA BÖLGE LOJİSTİK MERKEZİ
Etimesgut Depo : Türk Kızılayı Cad. No:6 ETİMESGUT/ ANKARA
İSTANBUL ANADOLU BÖLGE LOJİSTİK MERKEZİ
Akfırat Mah. Süleymaniye Bulvarı No:69 TUZLA/İSTANBUL
HATAY BÖLGE LOJİSTİK MERKEZİ
Çakallı Mah. Antakya Organize Sanayi Bölgesi 8. Cad. No: 1 /1 BELEN/HATAY
GAZİANTEP GEÇİCİ LOJİSTİK MERKEZİ
3. OSB Kamil Şerbetçi Bulvarı N0:22 GAZİANTEP
KAHRAMANMARAŞ GEÇİCİ LOJİSTİK MERKEZİ
Gaziantep yolu üzeri 7. km Kipas Holding Yanı KAHRAMANMARAŞ
ADANA GEÇİCİ LOJİSTİK MERKEZİ
100.Yıl Mah. Eski Carrefour AVM ÇUKUROVA /ADANA
ADIYAMAN GEÇİCİ LOJİSTİK MERKEZİ
Adıyaman Kahta Yolu 2. Km. ESK Adıyaman Üniversite Hastanesi Yanı MERKEZ/ADIYAMAN
MALATYA GEÇİCİ LOJİSTİK MERKEZİ
1.OSB 1.Cad. No:3 YEŞİLYURT-MALATYA