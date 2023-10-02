İmamdan tepki çeken sözler: "Hatay'da depremzedelerin naaşları pis kokarken sadece bir Suriyeli'nin naaşı mis gibi kokuyormuş"

Mevlid-i Nebi Programı kapsamında Tahir Büyükkörükcü Cami’de Seyfullah Akyiğit isimli hoca, cemaate hitap ettiği bir konuşmasında Hatay'da meydana gelen deprem felaketiyle ilgili bir anı anlattı.

Hatay'da kaybettiğimiz canların cansız bedenlerinin koktuğunu fakat bir tek kendisini ‘peygamber aşığı’ olarak tanımlayan Suriyeli kişinin kokmadığını söyleyen hocanın sözleri büyük tepki topladı.

İmam Akyiğit'in tepki çeken açıklamaları şöyle:

“Deprem oldu biliyorsunuz. Orada hoca kardeşlerimiz bizzat yaşadıkları olayı şöyle anlatıyorlar: ‘3-5 hafta geçti, Hatay’daki depremde hayatını kaybedenlerin hepsinin cenazeleri yıkıyoruz, tabii cenazeler kokmaya başladı. İçlerinden bir cenaze çıktı, hiçbir pis koku yok. Hatta içinden böyle mis gibi koku geliyor. Araştırdık, kim bunun yakını, hayattayken ne iş yapardı? Sorduk, Suriyeli bir kardeşimiz bu diyor. Bu tam bir peygamber aşığı idi, Resulullah’a naat yazardı, şiirler yazardı, gece gündüz dilinde Resulullah’ın aşkı eksik olmazdı. Allahuekber! Görüyor musunuz?”