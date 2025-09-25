İktidara Yakın Yazardan Mahkemenin Kongre Kararına Eleştiri: 'Bunların Yaşanmasına Ne Gerek Vardı?'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı, olağanüstü kongresini dün gerçekleştirdi. Dün İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin CHP’nin İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’nin durdurulmasına yönelik karar verdi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), karar talebini görüşmek üzere saat 13.30’da acil olarak toplandı. YSK'dan kongreye devam kararı çıktı. Gerçekleştirilen kongrede Özgür Çelik, yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi.

Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi

İl başkanlığına kayyım olarak atanan Gürsel Tekin ise "Biz yargı kararıyla gelen bir kuruluz. Yargı kararıyla görevimiz sonlandırılır. Bir an önce de sonlansın talebi içindeyiz” açıklamasını yaptı.

Gürsel Tekin, kongrenin ardından açıklama yaptı

'NE GEREK VARDI?'

Dün yaşanan sürece ilişkin iktidara yakın isimlerden de tepki geldi. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi de mahkeme ile YSK arasında restleşmeye neden olan kongre kararını yazdı.

"YSK’nın eski kararında ısrar edeceğinin bilinmesine rağmen bunların yaşanmasına ne gerek vardı?" diye soran Selvi, "Kongre salonunun kapısına icra memurlarının gitmesi hoş bir görüntü olmadı. CHP’nin kongresinin yapıldığı salonun kapısına icra memurları ile, mahkeme kararları ile dayanan kişinin CHP’liliğinden şüphe ederim. Siyaseti bu kadar mahkeme kapılarına düşürmenin anlamı yok. Siyasetin yargı kararları üzerinden dizayn edilmesine her zaman itiraz ettim, yine doğru bulmuyorum." yorumunu yaptı.

Kaynak: Hürriyet