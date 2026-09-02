İçerik Üretenler Dikkat! Cumhurbaşkanlığı’ndan Memurlara YouTube Uyarısı

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Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, devlet memurlarının web sitesi, sosyal medya ve YouTube gibi platformlarda içerik üretmesi ile mobil uygulama geliştirmesinden elde ettiği gelirle ilgili değerlendirmede bulundu. Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) gönderilen yazıda, söz konusu faaliyetlerden elde edilen kazançların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağını düzenleyen 28. maddesi kapsamında değerlendirildiği bildirildi. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yazı, YÖK’ün 17 Haziran 2026 tarihli görüş talebi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 20 Ağustos 2026 tarihli cevabına dayanılarak hazırlandı.

657 SAYILI KANUN’UN 28. MADDESİ HATIRLATILDI

Değerlendirmenin temelinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı” başlıklı 28. maddesi yer aldı. Söz konusu maddede memurların Türk Ticaret Kanunu’na göre tacir veya esnaf sayılmalarını gerektirecek faaliyetlerde bulunamayacağı, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamayacağı, ticari mümessil veya ticari vekil olamayacağı ve belirli şirketlerde ortaklık yapamayacağı düzenleniyor. Aynı maddede memurların mesleki faaliyet veya serbest meslek icrası amacıyla ofis, büro ya da muayenehane açamayacağı, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait iş yerlerinde çalışamayacağı da belirtiliyor. Yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri ile yardım sandıklarının yönetim ve denetim kurulu üyelikleri ise bu kapsamın dışında tutuluyor.

İÇERİK ÜRETİCİLERİNE 5 MİLYON 300 BİN LİRALIK KAZANÇ SINIRI

Yazıda ayrıca Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazanca ilişkin hükümlerine de yer verildi. Kanunun 37. maddesinde her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu hatırlatılırken, mükerrer 20/B maddesiyle sosyal içerik üreticiliği ve mobil uygulama geliştiriciliğinden elde edilen bazı kazançlara yönelik gelir vergisi istisnası getirildiği belirtildi. Bu istisnadan yararlanabilmek için Türkiye’de kurulu bir bankada hesap açılması ve faaliyetlerden elde edilen tüm hasılatın yalnızca bu hesap üzerinden tahsil edilmesi gerekiyor. Bankalar, hesaba aktarılan hasılat üzerinden yüzde 15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapıyor. 2026 yılı için 5 milyon 300 bin liralık sınırın aşılması halinde ise içerik üreticileri ve uygulama geliştiricileri söz konusu istisnadan yararlanamıyor ve kazançları genel ticari kazanç hükümlerine göre vergilendiriliyor.

'657 SAYILI KANUN’UN 28. MADDESİNDEKİ YASAK KAPSAMINDA'

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, memurların içerik üreticiliği ve uygulama geliştiriciliğinden elde ettiği kazancın niteliği konusunda Gelir İdaresi Başkanlığı’nın görüşüne de başvurdu. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 20 Ağustos 2026 tarihli cevabında, bir faaliyetin ticari faaliyet sayılması için kazanç elde etme potansiyelinin bulunmasının yeterli olabileceği yönünde değerlendirme yapıldı. Başkanlık, sosyal içerik üreticiliği ve mobil uygulama geliştirme faaliyetlerinden elde edilen kazançların ticari kazanç kapsamında vergilendirildiğini, mükerrer 20/B maddesiyle ise belirli şartlarda gelir vergisi istisnası uygulandığını bildirdi. Bu değerlendirmeler doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, devlet memurlarının içerik üreticiliği, uygulama geliştiriciliği ve YouTube gibi platformlardaki faaliyetleri nedeniyle elde ettikleri gelirlerin 657 sayılı Kanun’un 28. maddesindeki yasak kapsamında olduğunu değerlendirdi. Yazıda, “Bahsi geçen hüküm ve açıklamalar bağlamında; söz konusu faaliyetler sonucu elde edilen gelirin 657 sayılı Kanunun 28 inci maddesinde yer alan yasaklar dahilinde olduğu değerlendirilmektedir” ifadelerine yer verildi.

MEMURLAR İÇİN DİSİPLİN SORUMLULUĞU GÜNDEMDE

Bu değerlendirmeye göre, mevzuatta memurlar açısından ayrıca bir istisna veya muafiyet bulunmadığı sürece içerik üreticiliği, uygulama geliştiriciliği ve benzeri faaliyetlerden düzenli gelir elde eden veya kazanç sağlama potansiyeli bulunan devlet memurlarının 657 sayılı Kanun kapsamında disiplin sorumluluğuyla karşılaşabileceği değerlendiriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi