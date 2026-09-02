Bakan Uraloğlu Açıkladı: Marmara’daki Gemi Kazasında 11 Dakikalık Sürede Hızlı Bir Batma Gerçekleşti

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmara Denizi’nde iki ticari geminin çarpışmasına ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Uraloğlu, acil durumda geminin konumunu ve çağrısını ileten sistem üzerinden sinyal alınmasının ardından Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından gemiyle iletişim kurulmaya çalışıldığını belirtti. Çarpışmaya karışan diğer geminin kaptanının saat 03.15’te bir gemiyle çarpıştıklarını bildirdiğini aktaran Uraloğlu, bu bilgi üzerine kazanın teyit edildiğini söyledi. Ardından Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekiplerinin harekete geçirildiğini, arama kurtarma botları ile römorkörlerin kısa sürede bölgeye sevk edildiğini ifade etti.

TUĞBERK İMAMOĞLU’NUN BATTIĞI DEĞERLENDİRİLİYOR

Ekiplerin olay yerine ulaşmasının ardından Tuğberk İmamoğlu isimli ticari geminin battığının değerlendirildiğini belirten Uraloğlu, deniz yüzeyinde gemiye ait çeşitli parçalar ve emareler tespit edildiğini bildirdi. Bölgede deniz derinliğinin yaklaşık 900 metre olduğunu söyleyen Uraloğlu, gemide kaptanlar dahil 10 denizcinin bulunduğunu ve tamamının Türk vatandaşı olduğunu açıkladı. Acil çağrının saat 03.26’da alındığını belirten Uraloğlu, gemideki personelin kayıtlı cep telefonu numaralarından aranarak ulaşılmaya çalışıldığını, ayrıca telsiz üzerinden de iletişim kurulmak istendiğini ancak sonuç alınamadığını kaydetti.

'YAKLAŞIK 11 DAKİKADA ÇOK HIZLI BİR BATMA GERÇEKLEŞTİ'

Çarpışmanın saat 03.15’te gerçekleştiğine ilişkin bilgiye dikkati çeken Uraloğlu, geminin çok kısa sürede battığının değerlendirildiğini söyledi. Uraloğlu, “Bizim acil çağrıyı aldığımız saat 03.26. Kaptanın bildirdiği 03.15 bilgisini doğru kabul edersek yaklaşık 11 dakikalık bir sürede çok hızlı bir batmanın gerçekleştiğini söyleyebiliriz” dedi. Arama kurtarma çalışmaları sırasında gemiye ait bir filika veya botun boş halde bulunduğunu belirten Uraloğlu, bölgede can simitleri ve gemiye ait çeşitli parçaların da tespit edildiğini aktardı. Uraloğlu, “Maalesef şu ana kadar sağ olarak kimseye ulaşılamadı. Gerek denizden gerekse havadan arama kurtarma çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı. Açıklanan bilgilerin ilk tespitlere dayandığını vurgulayan Uraloğlu, yeni bulgulara ulaşıldıkça kamuoyunun bilgilendirileceğini belirtti.

Kaynak: DHA