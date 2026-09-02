Bakan Akın Gürlek'ten 'Terörsüz Türkiye' ve Yolsuzluk Mesajı! Kim Olursa Olsun Adalet Önünde Hesap Verecek

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul’da düzenlenen 2026-2027 Adli Yılı Açılış Programı’nda yargı reformlarından yolsuzlukla mücadeleye, faili meçhul dosyalardan “Terörsüz Türkiye” sürecine kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu. Yeni adli yılda adalet hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve güvenilir hale getirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirten Gürlek, kamu düzenini ve vatandaşların devlete duyduğu güveni zedeleyen suçlarla mücadelenin de kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

'KİM TARAFINDAN İŞLENDİĞİNE BAKILMAKSIZIN'

Konuşmasında yolsuzlukla mücadeleye özel önem veren Gürlek, kamu gücünü veya kendilerine verilen yetkileri kişisel ya da örgütsel çıkar sağlamak amacıyla kullananlara karşı taviz verilmeyeceğini ifade etti. Yolsuzluk iddialarının “kim tarafından gerçekleştirildiğine bakılmaksızın” somut deliller doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiğini belirten Gürlek, kamu kaynaklarının ve kamu düzeninin korunmasının önemine dikkat çekti. Gürlek, bununla birlikte suçluluğu kesinleşinceye kadar herkes açısından masumiyet karinesinin korunmasının adaletin temel ilkelerinden biri olduğunu vurguladı.

'DEVLETİN GÜCÜ HUKUK İÇİNDE KALABİLMESİNDEN GELİR'

En ağır suçlarla mücadele edilirken dahi hukuk sınırları içerisinde hareket edilmesi gerektiğini belirten Gürlek, devletin gücünün hukuk içerisinde kalabilmesinden kaynaklandığını söyledi. Gürlek, “Devletimizin gücü en ağır suçlarla mücadele ederken dahi hukuk içerisinde kalabilmesinden kaynaklanmaktadır” ifadelerini kullandı. Hukuk devletinin bu niteliğinin vatandaşların devlete duyduğu güven ve kamu düzeninin korunması açısından vazgeçilmez olduğunu belirtti.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' HEDEFİNE VURGU

“Terörsüz Türkiye” hedefinin yalnızca bir güvenlik politikası olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Gürlek, bu hedefin Türkiye’nin geleceğine yönelik stratejik bir amaç olduğunu ifade etti. Terörün Türkiye’nin gündeminden tamamen çıkarılması durumunda ülkenin kalkınma, ekonomi ve toplumsal refah gibi alanlara daha güçlü şekilde yoğunlaşabileceğini söyleyen Gürlek, terörle mücadelede hukuk devleti ilkelerinden taviz verilmeyeceğini vurguladı. Toplumsal huzuru bozmaya ve provokasyonlarla milletin birlik ve beraberliğini zedelemeye yönelik girişimlere karşı da dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Gürlek’in konuşmasında öne çıkan başlıklardan biri de faili meçhul suçlar oldu. Bakanlık bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının geçmişte aydınlatılamayan dosyaları yeniden incelemeye aldığını aktaran Gürlek, yıllardır çözüme kavuşturulamayan olayların yeni deliller ve teknolojik imkanlar kullanılarak tekrar araştırıldığını söyledi. Kamu vicdanında yanıt bekleyen dosyaların aydınlatılması konusunda kararlı olduklarını belirten Gürlek, “Maddi gerçeğin ortaya çıkarılacağına inanıyoruz” dedi.

'YARGININ GÜCÜ BAĞIMSIZLIĞINDAN GELİR'

Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığına dikkat çeken Gürlek, hakimlerin kararlarını kanun, hukuk ve dosyada bulunan deliller doğrultusunda verdiğini söyledi. Gürlek, “Yargının gücü bağımsızlığından, tarafsızlığından, hukuka bağlılığından ve verdiği kararların gerekçeli ve adil olmasından kaynaklanmaktadır” ifadelerini kullandı. Adalet hizmetlerinin yalnızca mevzuat değişiklikleriyle geliştirilemeyeceğini belirten Gürlek, yargının günlük işleyişinin hızlandırılması, personel sayısının ve teknik altyapının güçlendirilmesiyle hizmet kalitesinin artırılacağını kaydetti. Savunma makamının adil yargılanmanın temel unsurlarından biri olduğunu belirten Gürlek, avukatların yargı sisteminin vazgeçilmez paydaşları arasında bulunduğunu ifade etti. Avukatlık mesleğinin daha güçlü, güvenli ve çağdaş koşullarda yürütülmesi için meslek örgütleriyle istişarelerin sürdürüleceğini belirten Gürlek, mesleğin sağladığı güveni kötüye kullanan kişilerin ise tüm avukatlık camiasına zarar verdiğini söyledi.

'ADALETİN YÜZYILI BİR SLOGAN DEĞİL'

Gürlek, konuşmasının sonunda “Adaletin Yüzyılı” hedefinin yalnızca bir slogan olmadığını vurguladı. Vatandaşların haklarına zamanında ulaşabildiği, yargılamaların makul süre içerisinde tamamlandığı, hukuki güvenliğin ve öngörülebilirliğin güçlendirildiği bir adalet sistemi oluşturmayı hedeflediklerini belirten Gürlek, “Güçlü yargı, güçlü hukuk; güçlü hukukun temelinde ise milletimizin adalete duyduğu güven bulunmaktadır” dedi. Gürlek, 2026-2027 adli yılının Türkiye ve hukuk camiası için hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: Haber Merkezi