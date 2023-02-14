Haluk Levent kaza geçirdi

Haluk Levent, Kahramanmaraş'ta 7.6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Pazarcık'a giderken trafik kazası geçirdi.

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Haluk Levent kaza geçirdi

10 kentte büyük yıkıma sebep olan depremler sonrası aralıksız yardım faaliyeti yürüten ve son günlerde topladıkları yardımlar nedeniyle son olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından hedef gösterilen Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent, Hatay’dan Pazarcık’a giderken kaza geçirdi. 

Sanatçının durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

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