Haluk Levent kaza geçirdi
Haluk Levent, Kahramanmaraş'ta 7.6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Pazarcık'a giderken trafik kazası geçirdi.
10 kentte büyük yıkıma sebep olan depremler sonrası aralıksız yardım faaliyeti yürüten ve son günlerde topladıkları yardımlar nedeniyle son olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından hedef gösterilen Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent, Hatay’dan Pazarcık’a giderken kaza geçirdi.
Sanatçının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Haluk Levent, Kahramanmaraş/Pazarcık ilçesine yardım götürürken kaza geçirdi. Son durumu iyi. Geçmiş olsun. @haluklevent pic.twitter.com/glMWITBIMv— Cenk Bey (@cenkbilgee) February 14, 2023
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