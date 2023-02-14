Akdeniz Üniversitesi'nden 14 öğrenci depremde hayatını kaybetti

Akdeniz Üniversitesi'nde eğitim gören 14 öğrenci Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybetti.

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Akdeniz Üniversitesi'nden 14 öğrenci depremde hayatını kaybetti

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, deprem bölgesinde üniversiteden 14 öğrencisinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesaplarından, öğrencilerinin siyah beyaz fotoğraflarından oluşan paylaşım yapan Prof. Dr. Özkan, "Depremde kaybettiğimiz öğrencilerimize Allah'tan rahmet dileriz" dedi.

Edebiyat Fakültesi öğrencisi Adil Kadyrbekov, Eğitim Fakültesi öğrencileri Nazar ve Ebru Erol kardeşler, Serik GSS Meslek Yüksek Okulu öğrencisi Aslı Sümer, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu öğrencileri Pelin Aliye Günyaşar ve Nur Aslan, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Merve Nur Yıldız ve Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Ayeda Ercan, Hatay'da hayatlarını kaybetti.

Mühendislik Fakültesi öğrencisi Fatih Karalar, Hukuk Fakültesi öğrencisi Ömer Taş ve Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Mir Berke Mutlu, Adıyaman'da yaşamını yitirdi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi İsmail Çakmak Antep'te, yine aynı fakültenin öğrencisi Birol Bozkurt Maraş'ta ve Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Sıla Avcı ise Osmaniye'de yaşamını yitirdi. 

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