Gıda Mühendisleri Odası'nın görev alma talebine bakanlıklardan yanıt yok

GERÇEK GÜNDEM

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem Türkiye'yi sarstı. Enkazda kurtarma çalışmaları 9 gündür sürerken, deprem bölgelerinde vatandaşlar çeşitli zorluklarla mücadele ediyor. Bu zorluklardan birisi de güvenli gıdaya ulaşmak.

Gıda mühendisleri, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun yedinci kısmında yer alan 10. madde uyarınca görev almak istiyor. 10. maddede, "Bakanlık, bu Kanun kapsamındaki kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler hariç olmak üzere, uygun göreceği görev ve yetkiler için kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri, birlikler, kooperatifler, vakıf ve üniversiteler ile işbirliği yapabilir. Bunlardan, Bakanlıkça belirlenen şartlara sahip olanlara, bu görev ve yetkilerin tamamı veya bir kısmı tamamen veya kısmen devredebilir veya hizmet alımı yolu ile yerine getirebilir. Bakanlık, devir yaptığı kuruluşları denetler. Bakanlıkça yapılan denetim sonucunda devredilen görev ve yetkilerin yürütülmesinde yetersizlik veya eksikliğin tespiti hâlinde Bakanlık devri iptal eder veya eksikliklerin kısa bir süre içinde giderilmesini talep edebilir. Bakanlık, eksikliklerin giderilmemesi durumunda devredilen görev ve yetkileri iptal eder. Bu fıkranın uygulanmasından doğan tüm masraflar sorumlular tarafından üstlenilir." ifadeleri yer alıyor.

BAKANLIKLARDAN 4 GÜNDÜR YANIT YOK

Gıda Mühendisleri Odası, birçok bölgede yardımları organize etmek için çalıştıklarını belirterek, bakanlıklara görev almak istediklerini belirten bir yazı gönderdi. Ancak ne İçişleri Bakanlığı ne de Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yanıt gelmedi.

Gıda Mühendisleri Odası'nın bakanlıklara gönderdiği yazıda şu hususlara dikkat çekildi:

- Yardım toplama çalışmalarımız esnasında özellikle gıda yardımlarında gıdaların son kullanma tarihi geçmiş, orijinal bütünlüğü bozulmuş, etiket bilgisi içermeyen ve daha önce açılmış olan gıdaların iyi niyet içerisinde vatandaşlarımız tarafından gönderildiği gözlenmiştir. Bu tür ürünlerin depremzedeler tarafından kontrol edilmesi mümkün olmayacağı için bu ürünlerin depremzedeler tarafından tüketilmesi gıda zehirlenmelerine neden olabilecektir. Bu durumların olmasını engellemek ancak, ekte sunmuş olduğumuz gıda güvenliği ilkelerine uygun toplama/depolama/dağıtım yapılması ve bu süreçlerin de gıda güvenliği konusunda eğitim almış personel tarafından yürütülmesi ile mümkün olacaktır. Bu doğrultuda yardım toplama ve dağıtım noktalarında Tarım ve Orman İl Müdürlüklerinde çalışan gıda mühendislerinin görevlendirilmesi gerekmektedir.

- Yine bundan sonraki uzun dönemli yardım süreçlerinde depremzedeler için sıcak yemek verecek çeşitli yemek üretim noktaları kurulacaktır. Bu yerlerin kurulmasında çok daha detaylı olarak gıda güvenliği ilkelerine uygun planlamalar yapılması önemli olacaktır. Bu süreçlerin planlanmasında, kurulmasında ve çalıştırılmasında Oda olarak gönüllü üyelerimizle bu çalışmalarda görev almaya hazır olduğumuzu bildirmek isteriz.

- Bölgede birçok gıda işletmesi/fabrikası mevcut olup bu işletmelerin stoklarında hammadde ya da son ürün bulunmaktadır. Bu fabrikalardan hasara uğrayanların kısa süre içerisinde üretime başlaması mümkün olmayacağı için bu ürünlerin de son tüketim tarihleri gelmeden gıda güvenliği ilkelerine uygun olması durumunda halkın tüketimine sunulması önem arz etmektedir. Yine bu ürünlerin tespitinde ve uygunluğu konusunda gerekli kontrollerin yapılmasında birlikte çalışmalar yürütebileceğimizi bildiririz.

Kaynak: Gerçek Gündem