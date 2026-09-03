Güllü’nün Ölümünde Yeni Görüntü Ortaya Çıktı! Savcılıkta Böyle Canlandırdı

Güllü olarak tanınan sanatçı Gül Tut’un Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yeni bir görüntü ortaya çıktı. Olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu’nun savcılıkta verdiği ifade sırasında yaptığı canlandırma dava dosyasına girdi. Ulu’nun, Tuğyan Ülkem Gülter’in Gül Tut’a arkadan yaklaşarak onu nasıl kavradığını ve pencereden aşağıya attığını öne sürdüğü hareketleri gösterdiği görüldü.

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Güllü” adıyla tanınan sanatçı Gül Tut’un, Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yeni bir görüntü ortaya çıktı. Olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu’nun Cumhuriyet Başsavcılığı’nda verdiği ifade sırasında yaptığı canlandırmanın görüntüleri dava dosyasına girdi. Ulu’nun canlandırmada, Tuğyan Ülkem Gülter’in annesine arkadan nasıl yaklaştığını, kalçasının alt kısmından nasıl kavradığını ve pencereden aşağıya attığını öne sürdüğü hareketleri gösterdiği görüldü.

GÜLLÜ’NÜN ÖLÜMÜNDE OLAY GÜNÜNE İLİŞKİN İFADE

26 Eylül 2025’te Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ndeki bir apartmanın 5’inci katında bulunan kapalı terasta Gül Tut, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek yaşamını yitirdi. Gül Tut’un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı. İddianamede Sultan Nur Ulu’nun soruşturmanın ilerleyen aşamasında verdiği ifadeye de geniş yer verildi. Ulu, olay sırasında Gül Tut’un pencerenin önünde yüzü dışarıya dönük şekilde bulunduğunu, Tuğyan Ülkem Gülter’in ise annesine yaklaştığını anlattı. Ulu, Tuğyan’ın Gül Tut’un arkasına geçtiğini ve “kalçasının altından bacaklarına doğru sarılarak hafif kendisine, hafif yukarıya doğru çektiğini” gördüğünü öne sürdü. Ardından Gül Tut’un pencereden aşağıya atıldığını iddia etti.

Güllü’nün Ölümünde Yeni Görüntü Ortaya Çıktı! Savcılıkta Böyle Canlandırdı - Resim : 1

SAVCILIKTAKİ CANLANDIRMA KAYDA ALINDI

Sultan Nur Ulu’nun savcılıkta ifadesi sırasında anlattığı olayın hareketlerini yeniden yaptığı ve bu canlandırmanın görüntülerinin kayıt altına alındığı belirtildi. Söz konusu görüntülerin soruşturma dosyasına ve dava dosyasına girdiği öğrenildi.

Güllü’nün Ölümünde Yeni Görüntü Ortaya Çıktı! Savcılıkta Böyle Canlandırdı - Resim : 2

Kaynak: İHA

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