Silivri Açıklarındaki Kaza; 6 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Silivri açıklarında ALSU ile Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemilerin çarpışmasına ilişkin başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ALSU gemisinde bulunan 9 personelin ifadeleri alındı. Şüphelilerden 6’sı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ALSU GEMİSİNDEKİ 9 PERSONELİN İFADESİ ALINDI

Silivri açıklarının yaklaşık 18 mil güneyinde meydana gelen kazada, Kocaeli’den Aliağa’ya seyir halinde olan Türk bayraklı 90 metre uzunluğundaki ALSU ile İskenderun Limanı’ndan Karadeniz Ereğli’ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. Kazanın ardından Tuğberk İmamoğlu’nda bulunan 10 personelle irtibat kesilirken, denizde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Soruşturma kapsamında ALSU gemisindeki 10 personelden aşçı hariç 9 kişi hakkında şüpheli işlemi uygulandı. İfadeleri gemide alınan şüpheliler, adli soruşturma ve idari tahkikatın devam etmesi ile geminin güvenliği gerekçesiyle jandarma eşliğinde gemide tutuldu.

BİLİRKİŞİ HEYETİ GEMİDE İNCELEME YAPTI

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazadaki kusur durumlarının belirlenmesi amacıyla görevlendirilen bilirkişi heyeti, Sahil Güvenlik ekipleriyle birlikte ALSU gemisine çıktı. Gemide inceleme yapan heyetin hazırladığı ön rapor doğrultusunda şüphelilerden 6’sının adliyeye sevk edilmesine karar verildi. Soruşturmanın, kazanın meydana geliş şekli ve tarafların kusur durumunun belirlenmesine yönelik olarak sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA