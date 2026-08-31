Girne’deki Feribot Faciasında Kritik Sorular: İhmal Var mıydı?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kentinden Mersin’in Taşucu Limanı’na gitmek üzere hareket eden Türk yolcu gemisi, Girne açıklarında alabora oldu. Gemide bulunan 267 kişiden 8’i hayatını kaybetti, 241 kişi kurtarıldı, 18 kişi ise kayıp olarak aranıyor. Kayıpları bulmak için başlatılan arama kurtarma faaliyetleri gece boyunca devam etti. Yeni günün başlamasıyla birlikte deniz ve hava unsurlarının desteğiyle çalışmalar yeniden yoğunlaştırıldı. Ekipler, belirlenen bölgelerde tarama yaparak kayıp kişilere ulaşmaya çalışıyor. Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının hava ve deniz koşulları elverdiği sürece sürdürüleceğini bildirdi.

FACİANIN ARDINDAN İHMAL İDDİALARI GÜNDEMDE

Girne açıklarında yaşanan facianın ardından kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin soruşturma başlatıldı. NTV Temsilcisi Selim Sayarı, KKTC Polis Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında geminin kaptanı ile 7 mürettebatın gözaltında olduğunu belirtti. Sayarı, soruşturma kapsamında yeni gözaltıların da gündeme gelebileceğini aktardı. KKTC tarihinin en büyük deniz kazası olarak değerlendirilen olayın ardından yanıt bekleyen bazı sorular da gündeme geldi.

Sayarı’nın aktardığına göre soruşturma kapsamında şu konular araştırılıyor:

Liman Başkanlığı’nın, fırtınanın ardından denizde “ölü dalgaların” bulunduğu bir dönemde geminin sefer yapmasına nasıl izin verdiği,

Yolcular geminin su aldığını ve geri dönülmesi gerektiğini söylemesine rağmen kaptanın neden seferi sürdürdüğü,

Kaza sırasında kapıların yolcuların üzerine kilitlendiği, bazı yolculara can yeleği verilmediği ve can yeleği giydirilmesi konusunda gerekli girişimlerin yapılmadığı iddiaları,

Can salının gemiye sabitlenmesi nedeniyle yolcuların tahliyesinin gerçekleştirilemediği iddiası,

Kaptanın gemiden kaçtığı yönündeki iddia ve bu yöndeki yolcu ifadeleri.



GEMİNİN TEKNİK YETERLİLİĞİ DE ARAŞTIRILIYOR

Kazanın meydana geldiği Filojet’in katamaran tipi ve 26 yaşında olduğu belirtildi. Geminin teknik yeterliliği de soruşturmanın başlıkları arasında yer alıyor. Selim Sayarı, geminin en az 4 yıl limanda atıl durumda beklediği ve sicilinde 2 deniz kazasının bulunduğu bilgisini paylaştı. Geminin açık denizde sefer yapmaya uygun olup olmadığı da araştırılıyor. Kazadan kısa süre önce geminin yüksek hızla ilerlediği ve alabora olmadan önce geminin pruvasında patlamaya benzer bir olay yaşandığı yönündeki yolcu ifadelerinin de soruşturma kapsamında değerlendirildiği aktarıldı.

GEMİ 514 METRE DERİNLİKTE

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, batan geminin deniz tabanına 514 metre derinlikte oturduğunu açıkladı. Arıklı, Türkiye’den bu derinlikte arama yapabilecek tam donanımlı bir gemi ile dalgıçların bölgeye gönderileceğini söyledi. KKTC Başbakanı Ünal Üstel de kazanın nedenine ilişkin henüz kesinleşmiş bir bilgi bulunmadığını belirtti. Üstel, teknik ekiplerin geminin neden aniden su almaya başladığını ve alabora olduğunu araştırdığını ifade etti. Üstel, “Geminin neden bir anda su almaya başlayıp alabora olduğunu teknik ekipler araştırıyor. Bu konuyla ilgili bir soruşturma başlattık. Neden gemi limandan 15-20 dakika ayrıldıktan sonra su almaya başladı. Esas nedeni nedir gemideki kara kutu ortaya çıkıp açıldıktan sonra net bilgilere ulaşmış olacağız” dedi.

GEMİ LİMANDAN 7 KİLOMETRE AÇIKTA SU ALMAYA BAŞLADI

Filojet isimli yolcu gemisinin, Girne Limanı’ndan yaklaşık 4 mil, yani 7 kilometre açıkta su almaya başladığı belirtildi. Gemide 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere toplam 267 kişi bulunuyordu. Geminin cumartesi günü sefere çıkmasının planlandığı, ancak kötü hava şartları nedeniyle seferin 1 gün ertelendiği öğrenildi. Su almaya başlayan gemi daha sonra alabora olurken, bazı yolcular kurtulmak için denize atladı. Bazı yolcular ise su yüzeyinde kalan gemi bölümünde yardım bekledi. Kaptanın acil durum çağrısı üzerine Türkiye ve KKTC’den ekipler bölgeye yönlendirildi. Yardım çağrısını duyan tekneler de olay yerine ulaşarak kurtarma çalışmalarına destek oldu. Ardından havadan ve denizden arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. İnsansız hava araçları da operasyonlara destek verdi. KKTC’de kazanın ardından kriz masası oluşturuldu. Durumu ağır olan yaralılar helikopterlerle hastanelere sevk edilirken, sağlık durumu daha iyi olanlar teknelerle limana götürüldü. Hayatını kaybedenler ve kayıp kişiler için KKTC’de 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

Kaynak: NTV