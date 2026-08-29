'Fidan Hoca' Müstehcenlik ve Kara Para Suçlamasıyla Tutuklandı

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Sosyal medyada “Fidan Hoca” adıyla tanınan Fidan Atalay, İzmir’de gözaltına alınmasının ardından sevk edildiği Ankara’da çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “fidannatalay” isimli veya rumuzlu Instagram hesabından yapılan paylaşım, video ve fotoğraf içeriklerinin Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesinde düzenlenen “müstehcenlik” suçunu oluşturduğu değerlendirmesiyle resen soruşturma başlattı. Şüphelinin söz konusu yöntemle gelir elde etmesinin ise TCK’nın 282. maddesinde yer alan “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçunu oluşturduğu belirtildi.

İZMİR’DE GÖZALTINA ALINDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda Fidan Atalay, İzmir’de gözaltına alındı. Atalay’ın ifadesi SEGBİS aracılığıyla alındı.

TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

İfadesinin ardından tutuklama talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Fidan Atalay hakkında tutuklama kararı verildi.

Kaynak: İHA