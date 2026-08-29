'Fidan Hoca' Müstehcenlik ve Kara Para Suçlamasıyla Tutuklandı

Sosyal medyada “Fidan Hoca” olarak bilinen Fidan Atalay, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında İzmir’de gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği Ankara’da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Atalay hakkında “müstehcenlik” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Son Güncelleme:
'Fidan Hoca' Müstehcenlik ve Kara Para Suçlamasıyla Tutuklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sosyal medyada “Fidan Hoca” adıyla tanınan Fidan Atalay, İzmir’de gözaltına alınmasının ardından sevk edildiği Ankara’da çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “fidannatalay” isimli veya rumuzlu Instagram hesabından yapılan paylaşım, video ve fotoğraf içeriklerinin Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesinde düzenlenen “müstehcenlik” suçunu oluşturduğu değerlendirmesiyle resen soruşturma başlattı. Şüphelinin söz konusu yöntemle gelir elde etmesinin ise TCK’nın 282. maddesinde yer alan “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçunu oluşturduğu belirtildi.

İZMİR’DE GÖZALTINA ALINDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda Fidan Atalay, İzmir’de gözaltına alındı. Atalay’ın ifadesi SEGBİS aracılığıyla alındı.

'Fidan Hoca' Müstehcenlik ve Kara Para Suçlamasıyla Tutuklandı - Resim : 1

TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

İfadesinin ardından tutuklama talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Fidan Atalay hakkında tutuklama kararı verildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
tutuklu Soruşturma
Son Güncelleme:
Zeytinburnu’nda 2 Kişinin Öldüğü İETT Otobüsü Kazasına Neden Olduğu Belirtilen Sürücü Tutuklandı İETT Otobüsü Kazasına Sebep Olan Sürücü Tutuklandı
Türklere En Çok Vize Reddini Hangi Ülke Verdi? İşte O Kara Liste Türklere En Çok Vize Reddini Hangi Ülke Verdi? İşte O Kara Liste
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Fikstürü Açıklandı: İlk Rakipler Belli Oldu Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Fikstürü Açıklandı
Silah Sesini Eski Eşi Duydu, Ekipler Villaya Balkondan Girdi! Yazar Murat Koparan Başından Vurulmuş Halde Ölü Bulundu Yazar Murat Koparan Evinde Ölü Bulundu
Dalgıç Defteri Gizlenmiş, Eşyalar Dereye Sonradan Atılmış: Gülistan Doku Dosyasında ‘Sahte İntihar’ Kumpası! Dalgıç Defteri Gizlenmiş, Eşyalar Dereye Sonradan Atılmış
Yeraltı Radarı, Şüpheli Instagram Girişi ve Sabaha Kadar Süren Baz Sinyali: Gülistan Doku Davasında Korkunç Rapor Yeraltı Radarı, Şüpheli Instagram Girişi ve Sabaha Kadar Süren Baz Sinyali...
Zeytinburnu’ndaki Katliam Gibi İETT Kazasında İlk Gözaltı: Facianın Sorumlusu Gözaltında Zeytinburnu’ndaki Katliam Gibi İETT Kazasında İlk Gözaltı