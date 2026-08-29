Zeytinburnu’nda 2 Kişinin Öldüğü İETT Otobüsü Kazasına Neden Olduğu Belirtilen Sürücü Tutuklandı

İstanbul Zeytinburnu’nda İETT otobüsünün sitenin bahçe duvarına çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, otobüs şoförü A.G. ağır yaralandı, 18 yolcu yaralandı. MOBESE görüntülerinin ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü R.S.F., kusur raporunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Zeytinburnu’nda 2 Kişinin Öldüğü İETT Otobüsü Kazasına Neden Olduğu Belirtilen Sürücü Tutuklandı
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Kaza, saat 17.00 sıralarında Kazlıçeşme Mahallesi Kennedy Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sol şeritte ilerleyen R.S.F. yönetimindeki otomobil, sağ taraftaki yol ayrımına girmek istedi. Bu sırada orta şeritte seyreden İETT otobüsünü fark eden sürücü, manevrasından vazgeçerek yeniden kendi şeridine yöneldi. Otomobile çarpmamak için sağ şeride geçmeye çalışan İETT otobüsünün sürücüsü A.G. ise direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otobüs, bir sitenin bahçe duvarına çarparak durabildi.

Zeytinburnu’nda 2 Kişinin Öldüğü İETT Otobüsü Kazasına Neden Olduğu Belirtilen Sürücü Tutuklandı - Resim : 1

KAZADA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 19 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, kazada Solmaz Karadoğan ile bir kişinin daha yaşamını yitirdiği belirlendi. Otobüs sürücüsü A.G.’nin ağır yaralandığı kazada, 18 yolcu da yaralandı. Kaza nedeniyle Kennedy Caddesi’nin yan yolundaki tüm şeritler trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından otobüs bulunduğu yerden kaldırıldı.

Zeytinburnu’nda 2 Kişinin Öldüğü İETT Otobüsü Kazasına Neden Olduğu Belirtilen Sürücü Tutuklandı - Resim : 2

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Kazaya ilişkin MOBESE görüntülerinde, otomobiliyle İETT otobüsünün önüne geçtiği ve sürücünün dikkatini dağıttığı belirtilen R.S.F., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.S.F., adliyeye sevk edildi. Otomobil sürücüsü R.S.F. ile İETT şoförü A.G.’ye yapılan testlerde alkollü olmadıkları tespit edildi. Şüpheli otomobil sürücüsü kusur raporunun çıkmasının ardından çıkarıldığı mahkemece 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA

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