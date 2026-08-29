Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na Çağrıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 26 Ağustos 2026’da Karadeniz’de Tuapse açıklarında “Lider Bordo Mavi” isimli Türk işletmeli geminin vurulmasının ardından, gemiyi çekmek amacıyla 27 Ağustos’ta bölgeye gönderilen “Lider Kocatepe” adlı geminin de hedef alınması üzerine Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Bakanlığa çağrıldı.

TÜRKİYE’DEN KARADENİZ’DE GÜVENLİK VURGUSU

Kaynaklar, görüşmede Türkiye’nin söz konusu saldırılara yönelik tepkisinin iletildiğini belirtti. Ayrıca Karadeniz’de can ve mal güvenliği ile seyrüsefer ve çevre emniyetinin sağlanmasının zorunlu olduğu vurgulanarak, bu konuda gerekli uyarıların yapıldığı aktarıldı.

Kaynak: AA