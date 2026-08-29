Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na Çağrıldı

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, Karadeniz'de vurulan bir Türk gemisi ile onu çekmek için gönderilen başka bir geminin hedef alınmasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na Çağrıldı
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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 26 Ağustos 2026’da Karadeniz’de Tuapse açıklarında “Lider Bordo Mavi” isimli Türk işletmeli geminin vurulmasının ardından, gemiyi çekmek amacıyla 27 Ağustos’ta bölgeye gönderilen “Lider Kocatepe” adlı geminin de hedef alınması üzerine Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Bakanlığa çağrıldı.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na Çağrıldı - Resim : 1

TÜRKİYE’DEN KARADENİZ’DE GÜVENLİK VURGUSU

Kaynaklar, görüşmede Türkiye’nin söz konusu saldırılara yönelik tepkisinin iletildiğini belirtti. Ayrıca Karadeniz’de can ve mal güvenliği ile seyrüsefer ve çevre emniyetinin sağlanmasının zorunlu olduğu vurgulanarak, bu konuda gerekli uyarıların yapıldığı aktarıldı.

Kaynak: AA

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Ukrayna Ankara Dışişleri Bakanlığı gemi Karadeniz
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